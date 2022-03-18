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Джон Кэмерон Митчелл
Джон Кэмерон Митчелл
John Cameron Mitchell
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Джон Кэмерон Митчелл
John Cameron Mitchell
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Дата рождения
21 апреля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Джона Кэмерона Митчелла
Режиссер, продюсер, сценарист. Родился 21 апреля 1963 года. Техас, США.
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Фильмография Джона Кэмерона Митчелла
Как разговаривать с девушками на вечеринках
мюзикл, мелодрама, фантастика, комедия
2017, США
6.0
Кроличья нора
драма
2010, США
7.0
Клуб Shortbus
эротика, драма
2006, США
5.0
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Какая реальная история лежит в основе сериала «Джо против Кэрол»?
3 марта состоялась премьера мини-сериала Peacock «Джо против Кэрол», в центре внимания которого находится реальная история противостояния владельца частного зоопарка Джо Экзотика и ярой зоозащитницы Кэрол Баскин, которая намерена отвоевать право диких кошек на свободу. Киноафиша расскажет вам, какие события легли в основу сериала.
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18 марта 2022 18:38
Peacock представил трейлер сериала «Джо против Кэрол» о конфликте между Джо Экзотиком и Кэрол Баскин
Главные роли сыграли Кейт МакКиннон и Джон Кэмерон Митчелл.
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4 февраля 2022 12:14
Кэрол Баскин выразила свое мнение о трейлере сериала «Джо против Кэрол»
Зоозащитница думает, что шоу Peacock будет интереснее произошедшего в реальности.
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26 января 2022 13:50
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