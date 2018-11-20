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Лили Собески

Leelee Sobieski
Лили Собески
Лили Собески Leelee Sobieski
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Дата рождения
10 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лили Собески

Родилась 10 июня 1982 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Лили Собески
Москва 2017
Москва 2017
триллер, фантастика 2012, США
4.0
Ночной поезд
Ночной поезд
мистика, боевик, триллер 2009, США
5.0
Во имя короля: история осады подземелья
Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.0
88 минут
88 минут
криминал, триллер, драма 2007, Германия / США
7.0
Плетеный человек
Плетеный человек
ужасы, мистика, триллер, драма 2006, США / Германия / Канада
6.0
Стеклянный дом
Стеклянный дом
триллер 2001, США
7.0
Ничего себе поездочка
Ничего себе поездочка
криминал, ужасы, триллер 2001, США
7.0
Нецелованная
Нецелованная
комедия, мелодрама 1999, США
6.0
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Статьи о персоне
Похожи как две капли: голливудские звезды и их «двойники» из прошлого Близнецы, родственники или реинкарнация? Чем похожи и различны знаменитости разных веков.
4 комментария
20 ноября 2018 00:06
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