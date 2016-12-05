Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Мулен Руж - трейлер
Киноафиша Трейлеры Мулен Руж. Трейлер

Мулен Руж. Трейлер

🧡
👏
🥺 1
🤔
🥱
Дата публикации: 5 декабря 2016
Мулен Руж – Кристиан, молодой писатель, обладающий волшебным поэтическим даром, бросает вызов своему отцу-буржуа и отправляется в Париж, где попадает на "дно" богемного общества на Монмартре. В этот мир его вводит пропитанный абсентом художник Тулуз-Лотрек, чья тяжелая творческая жизнь вертится вокруг кабаре "Мулен Руж", мира секса, наркотиков, электричества и шокирующего канкана. Он страстно влюбляется в самую красивую куртизанку Парижа и звезду "Мулен Ружа" Сатин, которую называли "сверкающим бриллиантом", однако эта любовь обречена... Искрометное, завораживающее, местами психоделическое шоу, соединяющее в себе эстетику французской богемы конца XIX века и самые популярные мелодии века двадцатого.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.5 Мулен Руж
Мулен Руж мюзикл, драма, 2001, Австрия / США
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше