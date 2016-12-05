Мулен Руж
– Кристиан, молодой писатель, обладающий волшебным поэтическим даром, бросает вызов своему отцу-буржуа и отправляется в Париж, где попадает на "дно" богемного общества на Монмартре. В этот мир его вводит пропитанный абсентом художник Тулуз-Лотрек, чья тяжелая творческая жизнь вертится вокруг кабаре "Мулен Руж", мира секса, наркотиков, электричества и шокирующего канкана. Он страстно влюбляется в самую красивую куртизанку Парижа и звезду "Мулен Ружа" Сатин, которую называли "сверкающим бриллиантом", однако эта любовь обречена...
Искрометное, завораживающее, местами психоделическое шоу, соединяющее в себе эстетику французской богемы конца XIX века и самые популярные мелодии века двадцатого.
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