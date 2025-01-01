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Киноафиша Фильмы Пятеро с неба

Пятеро с неба

Pyatero s neba 18+
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О фильме

Советское командование располагает тревожными сведениями о новом изобретении врага. По данным разведки на один из участков Восточного фронта гитлеровцы доставили партию новых химических снарядов, начиненных газом огромной разрушительной силы. Фашисты хотят испытать их в боевых условиях, а затем применить в широких масштабах.

В Ставке решают: необходимо предотвратить катастрофу, добыть снаряд и представить союзникам доказательства преступной затеи нацистов. С этой целью в тыл врага заброшена группа парашютистов-десантников из пяти человек. Операций руководит опытный командир — капитан Минаев. С ним — сержант Крумнинь, отлично знающий немецкий язык, и рядовые Трич, Наседкин и Супрунов.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 21 июля 1969
Дата выхода
21 июля 1969 Россия 12+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Pyatero s neba, Bakom fiendens linjer, Cinq tombés du ciel, Öten az égből, Пятеро с неба
Режиссер
Владимир Шредель
В ролях
Глеб Селянин
Герман Юшко
Роман Громадский
Александр Чирков
Виктор Семеновский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
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Пятеро с неба
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