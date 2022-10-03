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Каждый вечер в одиннадцать
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Каждый вечер в одиннадцать, 1969

1969 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Стас решил испытать судьбу: набрав наугад телефонный номер, он заявляет, что выбранная женщина - это та, на которой он женится.
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1969
Премьера в России 22 сентября 1969
Премьера в мире 22 сентября 1969
Режиссер
Самсон Самсонов
Самсон Самсонов
В ролях
Маргарита Володина
Михаил Ножкин
Михаил Ножкин
Лариса Виккел
Изольда Извицкая
Зоя Степанова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Каждый вечер в одиннадцать 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Светлана Корнева 3 октября 2022, 03:43
Как говорят в Одессе, рассказ Анара "Я, ты, он и телефон" и фильм "Каждый вечер в одиннадцать" - это две большие разницы. Фильм… Читать дальше…
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