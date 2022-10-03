Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сердце пармы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Каждый вечер в одиннадцать
Каждый вечер в одиннадцать, 1969
1969 / СССР
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
мелодрама
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Стас решил испытать судьбу: набрав наугад телефонный номер, он заявляет, что выбранная женщина - это та, на которой он женится.
Развернуть
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
1969
Премьера в России
22 сентября 1969
Премьера в мире
22 сентября 1969
Режиссер
Самсон Самсонов
В ролях
Маргарита Володина
Михаил Ножкин
Лариса Виккел
Изольда Извицкая
Зоя Степанова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Одиноким предоставляется общежитие
(1983)
6.9166665
Танцплощадка
(1985)
5.3333335
Поздняя встреча
(1978)
7.2
Неповторимая весна
(1957)
6.818182
Женщина, которая поет
(1978)
5.785714
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Светлана Корнева
3 октября 2022, 03:43
Как говорят в Одессе, рассказ Анара "Я, ты, он и телефон" и фильм "Каждый вечер в одиннадцать" - это две большие разницы. Фильм…
Читать дальше…
Отзывы
Написать
11
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Эра выживания
Отзывы
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Далекие близкие
Рецензия
Написать отзыв
2022, Россия, драма
Решение уйти
Рецензия
Отзывы
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Джиперс Криперс: Возрожденный
Рецензия
Отзывы
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Календарь ма(й)я
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, детский, приключения
Дитя погоды
Рецензия
Отзывы
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Мать моего сына
Написать отзыв
2022, Россия, триллер
Related video
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна