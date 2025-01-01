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Киноафиша Фильмы Сказка про Колобок

Сказка про Колобок

Skazka pro kolobok 18+
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О фильме

Новая версия Колобка, который подружился с обитателями леса.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 9 февраля 1969
Дата выхода
9 февраля 1969 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Skazka pro kolobok, The Tale About Kolobok - The Small Round Loaf, Сказка про Колобок
Режиссер
Наталия Червинская
В ролях
Клара Румянова
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Сказка про Колобок

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