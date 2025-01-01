Фильм состоит из трех новелл, в которых рассказывается о деревенских жителях. Герой новеллы “Братка”, Васька-чудик, отправляется в Ялту, где живет его старший брат. После развода родственник Васьки собирается наладить свою личную жизнь. Вместе братья отправляются в гости к потенциальной невесте. В “Роковом выстреле” пожилой охотник Бронька рассказывает туристам случай из своей молодости. Однако новое поколение сомневается в правдивости его слов. А вольный художник Колька из новеллы “Думы” пытается противостоять обществу и тем идеалам, которые оно ему навязывает.
Киноальманах состоит из трех новелл: "Братка", "Роковой выстрел", "Думы".
"Братка". Василию Егорычу Князеву тридцать девять лет. Он работает киномехаником в селе, обожает сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом. И вот теперь, накопив деньжат, едет в отпуск к брату, который живет в южном городе на берегу Черного моря...
"Роковой выстрел". Человек честно прожил свою жизнь. Во время войны был на фронте, но не совершил, как ему кажется, того великого подвига, на который был способен. Придумав странную историю, происшедшую с ним на войне, он всякий раз с огромным волнением рассказывает ее разным людям...
"Думы". Председатель колхоза - человек пожилой, преданный своему делу - общаясь с талантливыми людьми, начинает задумываться над смыслом прожитой жизни.
|6 июня 1969
|Россия
|0+
|10 октября 1969
|США