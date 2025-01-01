Киноальманах состоит из трех новелл: "Братка", "Роковой выстрел", "Думы".

"Братка". Василию Егорычу Князеву тридцать девять лет. Он работает киномехаником в селе, обожает сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом. И вот теперь, накопив деньжат, едет в отпуск к брату, который живет в южном городе на берегу Черного моря...

"Роковой выстрел". Человек честно прожил свою жизнь. Во время войны был на фронте, но не совершил, как ему кажется, того великого подвига, на который был способен. Придумав странную историю, происшедшую с ним на войне, он всякий раз с огромным волнением рассказывает ее разным людям...

"Думы". Председатель колхоза - человек пожилой, преданный своему делу - общаясь с талантливыми людьми, начинает задумываться над смыслом прожитой жизни.