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Странные люди

Strannye lyudi 18+
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О фильме

Фильм состоит из трех новелл, в которых рассказывается о деревенских жителях. Герой новеллы “Братка”, Васька-чудик, отправляется в Ялту, где живет его старший брат. После развода родственник Васьки собирается наладить свою личную жизнь. Вместе братья отправляются в гости к потенциальной невесте. В “Роковом выстреле” пожилой охотник Бронька рассказывает туристам случай из своей молодости. Однако новое поколение сомневается в правдивости его слов. А вольный художник Колька из новеллы “Думы” пытается противостоять обществу и тем идеалам, которые оно ему навязывает.

  • Василий Шукшин взялся за работу над “Странными людьми” в период вынужденной “заморозки” другого его проекта - исторической картины о Степане Разине. Однако впоследствии фильм “Я пришел дать вам волю” так и не был снят. 
  • Съемки картины проходили во Владимирской области - в селах Мордыш и Порецкое. 
  • Изначально Шукшин планировал взять за основу сценария рассказы “Чудик”, “Миль пардон, мадам!” и “Вянет, пропадает”. Однако впоследствии по совету кинооператора Валерия Гинзбурга он заменил рассказ “Вянет, пропадает” на “Думы”. 
  • В рассказе “Чудик”, послужившем основой для новеллы “Братка”, действие происходит на Урале. В фильме - в Ялте.

Киноальманах состоит из трех новелл: "Братка", "Роковой выстрел", "Думы".

"Братка". Василию Егорычу Князеву тридцать девять лет. Он работает киномехаником в селе, обожает сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом. И вот теперь, накопив деньжат, едет в отпуск к брату, который живет в южном городе на берегу Черного моря...

"Роковой выстрел". Человек честно прожил свою жизнь. Во время войны был на фронте, но не совершил, как ему кажется, того великого подвига, на который был способен. Придумав странную историю, происшедшую с ним на войне, он всякий раз с огромным волнением рассказывает ее разным людям...

"Думы". Председатель колхоза - человек пожилой, преданный своему делу - общаясь с талантливыми людьми, начинает задумываться над смыслом прожитой жизни.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1969
Премьера в мире 6 июня 1969
Дата выхода
6 июня 1969 Россия 0+
10 октября 1969 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Strannye lyudi, Странные люди, Dziwni ludzie, Gente strana, Keisti žmonės, Seltsame Leute, Strana gente, Strange People
Режиссер
Василий Шукшин
Василий Шукшин
В ролях
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Евгений Лебедев
Евгений Лебедев
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Нина Сазонова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
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