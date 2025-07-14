Устали, что всюду «Игра в кальмара»? Взгляните на 5 других шедевров от Netflix — не зря рейтинги от 7.6 до 8.8

Здесь есть все: и триллеры, и семейные драмы, и ремейки хитов нулевых.

На Netflix ежемесячно появляются десятки новых сериалов, но взгляд автоматически цепляется за разрекламированные хиты вроде «Игры в кальмара» или «Очень странных дел». А между тем, в тени этих громких премьер скрываются настоящие жемчужины — не менее крутые по качеству, но почему-то обделенные вниманием.

Так что если вам кажется, что вы уже пересмотрели всё стоящее, эта подборка — ваш шанс открыть для себя залежавшиеся бриллианты Нетфликс. Эти проекты — не какие-то ноунейм-сериалы, которые никто не видел.

Просто их незаслуженно реже вспоминают в разговорах. И зря, ведь каждый из них собрал впечатляющие рейтинги на IMDb (от 7.6 до 8.8 баллов) и заслуживает места в вашем списке «Посмотреть».

Здесь есть буквально на любой вкус: психологические триллеры с неожиданными развязками, трогательные дорамы про семейные ценности, необычные ремейки культовых франшиз и даже социальные драмы, основанные на реальных событиях.

«Маньяк» (2018)

Рейтинг IMDb: 7.6

Энни и Оуэн — два совершенно разных человека, которые соглашаются испытать новое революционное лекарство. Энни хочет забыть болезненный разрыв, а Оуэн надеется избавиться от симптомов шизофрении.

Препарат доктора Мантлрэя обещает излечить любые душевные и физические недуги, но чем дальше заходят испытания, тем больше странных побочных эффектов проявляется. А самое страшное — никто толком не объясняет, что именно происходит с добровольцами.

«Лемони Сникет: 33 несчастья» (2017)

Рейтинг IMDb: 7.7

Современное прочтение одноименного фильма с Джимом Керри, вышедшем в 2004 году. После гибели родителей в пожаре, дети Бодлеров попадают под опеку загадочного графа Олафа. Вайолет, Клаус и Солнышко быстро понимают, что новый опекун хочет только одного — заполучить их огромное наследство.

Но сколько бы дети ни пытались доказать взрослым, что граф — мошенник и убийца, никто им не верит. В результате сиротам приходится самим спасаться от козней коварного опекуна.

«Грешница» (2017)

Рейтинг IMDb: 7.8

Обычная женщина Кора Таннетти на глазах у мужа, ребенка и десятков свидетелей совершает жестокое убийство. Но самое странное — она сама не может объяснить, почему это сделала. Детектив Гарри Эмброуз берется за это загадочное дело.

Чтобы докопаться до правды, ему предстоит разобраться в темных уголках сознания Коры и понять, что заставило законопослушную гражданку взять в руки нож.

«На пути к небесам» (2021)

Рейтинг IMDb: 8.5

Хан Джон-у и его сын Гы-ру с синдромом Аспергера занимаются уборкой в домах умерших, бережно сохраняя память о них. Но когда Джон-у внезапно умирает, опекуном Гы-ру становится его младший брат Чо Сан-гу, только что вышедший из тюрьмы.

Теперь бывшему заключенному предстоит три месяца вести себя прилично, жить с племянником и продолжать семейный бизнес, чтобы получить официальную опеку.

«Когда они нас увидят» (2019)

Рейтинг IMDb: 8.8

Пятерых подростков из Гарлема осуждают за преступление, которого они не совершали. Этот сериал — мощное высказыванием на тему несправедливости системы и долгой борьбе за правду. А самое главное — в основу сюжета легли реальные события, произошедшие в США в 1989 году.

Так что если вы устали от однотипных сюжетов и хотите свежих впечатлений — дайте шанс этим сериалам. Они не просто «вариант на пару вечером», а по-настоящему мощные истории с отличной актерской игрой, продуманными сценариями и тем самым «вау»-эффектом, который мы так любим в хорошем кино.

Выбор широкий — осталось только начать. Кстати, заодно советуем взглянуть, какой фильм стал хитом 21-го века по версии New York Times. В топ-100 он оказался на первой строчке, а критики говорят, что картина «не зажата рамками жанров».