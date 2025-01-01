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Рейтинги
5.8
Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
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Солнечное зёрнышко
Солнечное зёрнышко
Solnechnoe zyornyshko
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О фильме
История о том, как возникает, формируется жемчужина.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1969
Премьера в мире
9 февраля 1969
Дата выхода
9 февраля 1969
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Solnechnoe zyornyshko, A Sunny Kernel, Солнечное зернышко
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Анатолий Папанов
Клара Румянова
Мария Виноградова
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
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