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Постер мультфильма Солнечное зёрнышко
Постер мультфильма Солнечное зёрнышко
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Солнечное зёрнышко

Солнечное зёрнышко

Solnechnoe zyornyshko 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История о том, как возникает, формируется жемчужина.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 9 февраля 1969
Дата выхода
9 февраля 1969 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Solnechnoe zyornyshko, A Sunny Kernel, Солнечное зернышко
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Клара Румянова
Мария Виноградова
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Солнечное зёрнышко

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