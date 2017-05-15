Семейство Карамазовых, состоящее из Федора Павловича и трех его сыновей, Дмитрия, Ивана и Алексея, впервые за долгие годы собирается вместе в провинциальном городе Скотопригоньевске.

К сожалению, их объединение вызвано совсем не родственными чувствами: братья и отец делят наследство, оставленное его первой женой Аделаидой. Каждый из Карамазовых руководствуется собственными целями: кем-то движет жадность, для кого-то это шанс на искупление, и только младший брат, Алексей, вместо денег желает спасения для своих родных.