Семейство Карамазовых, состоящее из Федора Павловича и трех его сыновей, Дмитрия, Ивана и Алексея, впервые за долгие годы собирается вместе в провинциальном городе Скотопригоньевске.
К сожалению, их объединение вызвано совсем не родственными чувствами: братья и отец делят наследство, оставленное его первой женой Аделаидой. Каждый из Карамазовых руководствуется собственными целями: кем-то движет жадность, для кого-то это шанс на искупление, и только младший брат, Алексей, вместо денег желает спасения для своих родных.
B фильме поднимаются вопросы o корнях зла и источниках дoбpa, o том, как cooтнocятcя эти начала в душе человека, в мире, в котором он живет.
|10 января 1969
|Россия
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