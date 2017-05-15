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Киноафиша Фильмы Братья Карамазовы

Братья Карамазовы

Bratya Karamazovy 18+
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О фильме

Семейство Карамазовых, состоящее из Федора Павловича и трех его сыновей, Дмитрия, Ивана и Алексея, впервые за долгие годы собирается вместе в провинциальном городе Скотопригоньевске.

К сожалению, их объединение вызвано совсем не родственными чувствами: братья и отец делят наследство, оставленное его первой женой Аделаидой. Каждый из Карамазовых руководствуется собственными целями: кем-то движет жадность, для кого-то это шанс на искупление, и только младший брат, Алексей, вместо денег желает спасения для своих родных.

  • Фильм создан по одноименному роману Федора Достоевского. Это уже вторая экранизация великого писателя за авторством режиссера Ивана Пырьева: десятилетием ранее он поставил картину «Идиот» с Юрием Яковлевым в главной роли.
  • Исполнительница роли Грушеньки – Лионелла Пырьева, молодая супруга режиссера.
  • К сожалению, Пырьев успел закончить съемки только двух серий фильма из трех планирующихся: он умер во сне, вернувшись с очередного съемочного дня. По словам врачей, во время работы режиссер перенес 6 инфарктов, даже не заметив этого. Вместо него картину завершили Кирилл Лавров и Михаил Ульянов, исполнители ролей Ивана и Дмитрия Карамазовых. Судьба режиссера странным образом соотносится со смертью самого Достоевского, которого не стало спустя 2 месяца после публикации романа.
  • Знаменитую музыкальную тему к фильму написал прославленный советский композитор Исаак Шварц.

B фильме поднимаются вопросы o корнях зла и источниках дoбpa, o том, как cooтнocятcя эти начала в душе человека, в мире, в котором он живет.

Страна СССР
Продолжительность 3 часа 52 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 10 января 1969
Дата выхода
10 января 1969 Россия 0+
Производство Мосфильм
Другие названия
Bratya Karamazovy, The Brothers Karamazov, Die Brüder Karamasow, Los hermanos Karamazov, Братья Карамазовы, A Karamazov testvérek, Adelfoi Karamazov, Braća Karamazovi, Bracia Karamazow, Bröderna Karamazov, Brødrene Karamasov, Brødrene Karamazov, Broliai Karamazovai, Fratii Karamazov, I fratelli Karamazov, Karamazohu no Kyoudai, Os Irmãos Karamazov, Veljekset Karamazov, Αδελφοί Καραμαζώφ, Братя Карамазови, カラマーゾフの兄弟
Режиссер
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Иван Пырьев
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Лионелла Пырьева
Лионелла Пырьева
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Андрей Мягков
Андрей Мягков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
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Братья Карамазовы

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15 мая 2017 17:35
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