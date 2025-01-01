Далеко-далеко на Севере у белой медведицы появляется малыш по имени Умка. Он еще совсем несмышленый, поэтому мама учит его разным важным вещам – например, тому, как закрыть лапой нос и так спрятаться в снегах от врагов. А еще мама рассказывает Умке про “двуногих медведей”, от которых пахнет дымом и к которым лучше не приближаться. И вот однажды герой встречает такого “двуного медвежонка” – чукотского мальчика, ставшего для Умки настоящим другом.
О дружбе белого медвежонка Умки и мальчика.
|2 февраля 1969
|Россия
|2 февраля 1969
|СССР