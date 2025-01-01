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Киноафиша Фильмы Умка

Умка

Umka 18+
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О фильме

Далеко-далеко на Севере у белой медведицы появляется малыш по имени Умка. Он еще совсем несмышленый, поэтому мама учит его разным важным вещам – например, тому, как закрыть лапой нос и так спрятаться в снегах от врагов. А еще мама рассказывает Умке про “двуногих медведей”, от которых пахнет дымом и к которым лучше не приближаться. И вот однажды герой встречает такого “двуного медвежонка” – чукотского мальчика, ставшего для Умки настоящим другом.

  • С чукотского языка “умка” переводится как “самец белого медведя”.
  • Знаменитую колыбельную “Ложкой снег мешая…” исполнила советская певица Аида Ведищева: Ведищева также известна исполнением “Песни про медведей” из комедии “Кавказская пленница”, композиций “Помоги мне” из “Бриллиантовой руки” и “Чунга-чанга” из мультфильма “Катерок”.
  • В 2006 году у советского мультфильма появилось продолжение под названием “Элька”. Главная героиня этого полнометражного мультфильма – маленькая медведица, внучка Умки. Однако сам Умка в кадре не появляется.
  • И сценарий, и текст для “Колыбельной медведицы” написал известный советский сценарист и писатель Юрий Яковлев.
  • Завершающая часть трилогии об Умке в юности вышла в 2019 году и была посвящена юбилею первого мультфильма.

О дружбе белого медвежонка Умки и мальчика.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 2 февраля 1969
Дата выхода
2 февраля 1969 Россия
2 февраля 1969 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Umka, Умка
Режиссер
Владимир Попов
Владимир Пекарь
В ролях
Клара Румянова
Маргарита Корабельникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
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Умка

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