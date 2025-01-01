Мультфильм “В стране невыученных уроков” поставлен по одноименной книге Лии Борисовны Гераскиной 1965 года.

Первое издание сказки Лии Гераскиной, украшенное рисунками Виктора Чижикова, почти моментально разошлось тиражом в 300 000 экземпляров. В 2000 году, к своему 90-летию Гераскина выпустила книгу “В стране невыученных уроков – 2”, а год спустя вышло “Третье путешествие в страну невыученных уроков”.

Лия Гераскина скончалась в 2010 году, не дожив до своего столетнего юбилея всего семь месяцев.

Писательскую славу Лие Гераскиной принесла пьеса “Аттестат зрелости”, критиковавшая индивидуализм. Пьесу ставили многие ТЮЗы СССР, а в 1954 в советский прокат вышла экранизация в постановке Татьяны Лукашевич с Василием Лановым, Владимиром Земляникиным и Львом Борисовым в главных ролях.

Сценарий к мультфильму написала сама Лия Гераскина. Автор значительно сократила и изменила порядок событий и сюжет своей сказки. Так, например, в мультик не попали эпизоды с войной Ивана Грозного и Наполеона Бонапарта и с определением расположения тропического пояса и полярного круга, знакомство Вити с крылатой кенгуру и старухой Засухой, а также задачки про портного, брата с сестрой и гонщика. Зато в ленту, в отличие от первоисточника, добавили говорящий радиоприемник, арбузное дерево и сцену с футболом с консервной банкой вместо мяча.

По книге Гераскиной Запятая представлена старухой, тогда как в мультике это маленькая девочка. Запятая, как и белый медведь, показана в более позитивном ключе, нежели в оригинальной сказке.

Из сюжета мультфильма полностью исключили маму Вити и его одноклассников Люсю Карандашкину, Сережу Петькина, Катю Пятеркину и Женю Семенова.

Главного героя Витю Перестукина озвучила Мария Виноградова, которая “отдала” свой голос многим знаменитым анимационным персонажам – например, щенку из “Котенка по имени Гав”, Дяде Федору из анимационного цикла о приключениях в Простоквашино и Ежику из мультфильма Юрия Норштейна “Ежик в тумане”.

“Казнить нельзя помиловать” – это известное крылатое выражение, которое приписывалось самым разным историческим, в том числе русским царям Петру I и Александру III, императору Священной Римской империи Карлу V и английской королеве Изабелле.

В 1990-х годах аудиосказка по мотивам мультфильма выпускалась изданием Twic Lyrec на аудиокассетах. Текст начитал артист театра и кино Александр Пожаров, который позже прославился своим образом Шуры Каретного.