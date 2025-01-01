«Деревенский детектив» – первый фильм кинотрилогии, посвященной приключениям пожилого сельского участкового милиционера Федора Анискина. Все начинается с кражи дорогого аккордеона у заведующего местным клубом Геннадия Николаевича Паздникова. Происшествие становится крупнейшим с 1948 года правонарушением, и Анискин начинает следствие.
В одной из тихих захолустных деревень уже долгое время не происходило никаких из ряда вон выходящих событий. И вот однажды у завхоза клуба украли его любимый музыкальный инструмент — аккордеон. На первый взгляд непонятно, кто мог совершить такое среди своих, а никаких следов воры не оставили. Но местный детектив Анискин решил во что бы то ни стало вернуть пропажу.
|15 марта 1969
|Россия
|12+
|4 апреля 1969
|США