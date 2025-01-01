В одной из тихих захолустных деревень уже долгое время не происходило никаких из ряда вон выходящих событий. И вот однажды у завхоза клуба украли его любимый музыкальный инструмент — аккордеон. На первый взгляд непонятно, кто мог совершить такое среди своих, а никаких следов воры не оставили. Но местный детектив Анискин решил во что бы то ни стало вернуть пропажу.