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Киноафиша Фильмы Деревенский детектив

Деревенский детектив

Derevenskiy detektiv 18+
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О фильме

«Деревенский детектив» – первый фильм кинотрилогии, посвященной приключениям пожилого сельского участкового милиционера Федора Анискина. Все начинается с кражи дорогого аккордеона у заведующего местным клубом Геннадия Николаевича Паздникова. Происшествие становится крупнейшим с 1948 года правонарушением, и Анискин начинает следствие.

  • Фильм был снят по одноименной повести писателя Виля Липатова, входящей в цикл произведений о деревенском участковом Федоре Анискине. У главного героя были реальные прототипы Александр Анискин и Александр Шинкевич, сельские милиционеры из Томской области, где в то время жил Липатов. От Анискина персонажу «досталась» фамилия, а также некоторые черты внешности и характера. Шинкевич же брал Липатова на задания и допросы, обеспечив таким образом детали сюжета.
  • Идея экранизации повести «Деревенский детектив» принадлежала министру внутренних дел СССР Николаю Щелокову. МВД договорилось с Киностудией им. Горького, а Липатову заказали сценарий к ленте. В министерстве хотели видеть в главной роли именно Михаила Жарова, поэтому Липатов писал роль Анискина сразу под актера.
  • В период подготовки к съемкам Михаил Жаров даже устроился на своеобразную стажировку в милицию, чтобы затем лучше войти в образ участкового.

В одной из тихих захолустных деревень уже долгое время не происходило никаких из ряда вон выходящих событий. И вот однажды у завхоза клуба украли его любимый музыкальный инструмент — аккордеон. На первый взгляд непонятно, кто мог совершить такое среди своих, а никаких следов воры не оставили. Но местный детектив Анискин решил во что бы то ни стало вернуть пропажу.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 15 марта 1969
Дата выхода
15 марта 1969 Россия 12+
4 апреля 1969 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Derevenskiy detektiv, Деревенский детектив, Der Dorfdetektiv, Seoski detektiv
Режиссер
Иван Лукинский
В ролях
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Роман Ткачук
Роман Ткачук
Лидия Смирнова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Деревенский детектив

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