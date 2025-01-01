Многие годы в океане бесследно пропадают корабли. Люди, чудом оставшиеся в живых, вспоминают, что незадолго до катастрофы они видели таинственный Корабль-Призрак... Гиганский робот Голем разрушающий кварталы Токио, объявляет себя посланцем Корабля-Призрака... На улицах города, у всех на глазах исчезают люди. Все считают, что это козни Корабля-Призрака... И только у отважного мальчика Хаято есть повод сомневаться в этом. Он готов отправиться в рискованное приключение, чтобы узнать тайну Корабля-Призрака и его загадочного капитана!