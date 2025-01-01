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Постер мультфильма Летающий корабль-призрак
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Киноафиша Фильмы Летающий корабль-призрак

Летающий корабль-призрак

Sora tobu yureisen 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Многие годы в океане бесследно пропадают корабли. Люди, чудом оставшиеся в живых, вспоминают, что незадолго до катастрофы они видели таинственный Корабль-Призрак... Гиганский робот Голем разрушающий кварталы Токио, объявляет себя посланцем Корабля-Призрака... На улицах города, у всех на глазах исчезают люди. Все считают, что это козни Корабля-Призрака... И только у отважного мальчика Хаято есть повод сомневаться в этом. Он готов отправиться в рискованное приключение, чтобы узнать тайну Корабля-Призрака и его загадочного капитана!

Летающий корабль-призрак - фрагмент из фильма
Летающий корабль-призрак  фрагмент из фильма
Страна Япония
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 20 июля 1969
Дата выхода
10 октября 1969 Россия
20 июля 1969 Япония
Другие названия
Sora tobu yûreisen, Flying Phantom Ship, The Flying Ghost Ship, La nave fantasma, Lendav viirastuslaev, O Navio Fantasma Voador, Soratobu Yuureisen, Карабель-прывід, Корабль-Призрак, Летающий Корабль-Призрак, Літаючий корабель-привид, 空飛ぶゆうれい船
Режиссер
Хироси Икэда
Хироси Икэда
В ролях
Горо Ная
Горо Ная
Масако Нодзава
Масако Нодзава
Акио Танака
Акира Нагоя
Акира Нагоя
Косэй Томита
Косэй Томита
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
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Летающий корабль-призрак - фрагмент из фильма
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