Живой труп, 1968

Главный герой фильма, Федор Протасов, вдруг понимает, что его жена Лиза вышла за него по принуждению. Не в силах смириться с ролью мужа по необходимости, он пытается застрелиться, но осознает, что ему не хватает смелости для самоубийства.

Тогда Протасов покидает свой дом и начинает бродяжничать. Попав в компанию цыган, он убеждается, что и там ему не место, и возвращается домой. Однако он не знает, что за это время его жена успевает снова выйти замуж…