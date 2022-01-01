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Живой труп Живой труп
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Живой труп, 1968

1968 / СССР
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Федор Протасов, вдруг понимает, что его жена Лиза вышла за него по принуждению. Не в силах смириться с ролью мужа по необходимости, он пытается застрелиться, но осознает, что ему не хватает смелости для самоубийства.

Тогда Протасов покидает свой дом и начинает бродяжничать. Попав в компанию цыган, он убеждается, что и там ему не место, и возвращается домой. Однако он не знает, что за это время его жена успевает снова выйти замуж…

  • Фильм снят на основе одноименной пьесы Льва Толстого. Как известно, сюжет пьесы основан на реальном событии, произошедшем с родителями известного революционера Суханова, которому Толстой обещал не публиковать произведение и это обещание исполнил: пьеса вышла в свет посмертно.
  • В 1952 году режиссер Владимир Венгеров уже ставил «Живой труп» на той же студии: тогда это был фильм-спектакль, сыгранный в Академическом театре драмы. Всего же пьеса насчитывает более десяти экранизаций.
  • Цыганку Машу сыграли сразу три актрисы: образ, исполненный Светланой Тома, озвучивает Людмила Гурченко, а ее вокальные номера исполняет известная цыганская певица Соня Тимофеева.
  • Иннокентий Смоктуновский называл роль Ивана Петровича одной из лучших работ за всю свою продолжительную карьеру.

Федор Протасов с вершин общества опускается на самое его дно, и делает этот выбор осознанно, не желая жить ложью…

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в России 11 июля 1969
Премьера в мире 11 июля 1969
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Венгеров
В ролях
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Алла Демидова
Алла Демидова
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Лидия Штыкан
Елена Черная
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Живой труп 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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