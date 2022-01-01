Сжигатель трупов, 1968

Герой фильма, хозяин крематория, женат на еврейке и имеет двоих детей. Дело имеет неплохой доход и семья кажется прочной и преуспевающей. Герой являет себя как нежный муж и внимательный отец. Но тут в Чехии воцаряется нацизм, он пожалуй прибавляет работы крематорию, но зато и выдвигает свои требования. Бедный герой рад засвидетельствовать фашистам свою преданность, но как быть с членами его семьи, принадлежащими отнюдь не к арийской нации? Спрятать своих близких от грозящей опасности — вот долг, который владеет сердцем героя. Но какое убежище для них будет самым надежным…