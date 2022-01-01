Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сжигатель трупов
Киноафиша Фильмы Сжигатель трупов
Spalovac mrtvol

Сжигатель трупов, 1968

1968 / Чехословакия
8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Герой фильма, хозяин крематория, женат на еврейке и имеет двоих детей. Дело имеет неплохой доход и семья кажется прочной и преуспевающей. Герой являет себя как нежный муж и внимательный отец. Но тут в Чехии воцаряется нацизм, он пожалуй прибавляет работы крематорию, но зато и выдвигает свои требования. Бедный герой рад засвидетельствовать фашистам свою преданность, но как быть с членами его семьи, принадлежащими отнюдь не к арийской нации? Спрятать своих близких от грозящей опасности — вот долг, который владеет сердцем героя. Но какое убежище для них будет самым надежным…

8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 14 марта 1969
Премьера в мире 14 марта 1969
Возраст 18+
Режиссер
Юрай Герц
В ролях
Рудольф Грушинский
Власта Храмостова
Яна Стегнова
Илья Прахарж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сжигатель трупов 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши