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Князь Игорь Князь Игорь
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Князь Игорь, 1970

1970 / СССР
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Как может князь сидеть сложа руки, когда русская земля находится в опасности, а ее жители страдают от бесчинств захватчиков? Не в силах больше ждать, князь Игорь собирает войско и отправляется в поход против половцев. Несмотря на недобрые предзнаменования, полководец не намерен поворачивать обратно. Однако вскоре он убеждается в вещей силе знаков - вслед за победой войко ожидает поражение, а сам Игорь попадает в плен. Княгиня Ярославна горюет по плененному мужу и слезно обращается к родной природе за помощью. И тогда вся русская земля восстает против своего врага…

  • В основу фильма легла одноименная опера А.П. Бородина, сюжет которой, в свою очередь, был почерпнут из памятника древнерусской литературы “Слово о полку Игореве”.
  • Режиссером выступил Роман Тихомиров. Помимо “Князя Игоря”, он поставил такие фильмы-оперы, как “Евгений Онегин” (1958), “Пиковая дама” (1960), “Флория Тоска” (1981). 
  • Роли в картине исполнили такие актеры, как Борис Хмельницкий, Нелли Пшенная, Борис Токарев. Партии героев исполнили оперные певцы Владимир Киняев, Тамара Милашкина, Виргилиус Норейка и другие. 
  • В съемках фильма приняли участие артисты Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне - Мариинский театр).

Музыкальная драма по одноименной опере Александра Бородина, написанной по мотивам русского эпоса "Слово о полку Игореве".

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 1 января 1969
Премьера в мире 1 января 1969
Возраст 0+
Режиссер
Роман Тихомиров
В ролях
Нелли Пшенная
Борис Хмельницкий
Борис Хмельницкий
Петр Меркурьев
Евгений Нестеренко
Александр Сластин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Князь Игорь 1 постер
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