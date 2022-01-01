Князь Игорь, 1970

Как может князь сидеть сложа руки, когда русская земля находится в опасности, а ее жители страдают от бесчинств захватчиков? Не в силах больше ждать, князь Игорь собирает войско и отправляется в поход против половцев. Несмотря на недобрые предзнаменования, полководец не намерен поворачивать обратно. Однако вскоре он убеждается в вещей силе знаков - вслед за победой войко ожидает поражение, а сам Игорь попадает в плен. Княгиня Ярославна горюет по плененному мужу и слезно обращается к родной природе за помощью. И тогда вся русская земля восстает против своего врага…