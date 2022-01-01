Диллинджер мертв, 1968

Главный герой — инженер Глауко, возвращается домой и застает жену лежащей в постели с головной болью. На кухне его ждет уже холодный ужин, и недовольный Глауко решает приготовить себе еду сам. В процессе поиска ингредиентов он находит старый револьвер, завернутый в газету середины 30-х годов с заголовком «Дилинджер мертв» и статьей про гибель одиозного американского гангстера. Глауко чистит револьвер и покрывает его красной краской. Он ест приготовленный им ужин, смотрит телевизор и забавляется с оружием, изображая самоубийство. На рассвете он находит новой игрушке другое применение.