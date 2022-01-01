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Диллинджер мертв Диллинджер мертв
Киноафиша Фильмы Диллинджер мертв
Dillinger è morto

Диллинджер мертв, 1968

1968 / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Главный герой — инженер Глауко, возвращается домой и застает жену лежащей в постели с головной болью. На кухне его ждет уже холодный ужин, и недовольный Глауко решает приготовить себе еду сам. В процессе поиска ингредиентов он находит старый револьвер, завернутый в газету середины 30-х годов с заголовком «Дилинджер мертв» и статьей про гибель одиозного американского гангстера. Глауко чистит револьвер и покрывает его красной краской. Он ест приготовленный им ужин, смотрит телевизор и забавляется с оружием, изображая самоубийство. На рассвете он находит новой игрушке другое применение.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 23 января 1969
Премьера в мире 23 января 1969
Возраст 18+
Режиссер
Марко Феррери
Марко Феррери
В ролях
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Анита Палленберг
Джино Лаваджетто
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Адриано Апра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Диллинджер мертв 3 постера
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Диллинджер мертв
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