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Люди дождя
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The Rain People

Люди дождя, 1969

1969 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Замужняя молодая женщина Натали, живущая в Нью-Йорке, имеет все — мужа, дом, достаток. И все-таки ей чего-то не хватает. Узнав, что беременна, она однажды утром покидает спящего мужа и отправляется на своем автомобиле в далекое путешествие по стране.

Она встречает красивого парня и берет его с собой, чтобы испытать новое сексуальное приключение. Но скоро выясняется, что Джимми — человек слабоумный и ведет себя, как ребенок.

Натали привязывается к нему, испытывая материнские чувства и ответственность за беспомощного человека. Что с ней будет дальше?

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1969
Премьера в России 27 августа 1969
Премьера в мире 24 июня 1969
Возраст 16+
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
В ролях
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Ширли Найт
Ширли Найт
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Мария Зиммет
Том Олдредж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люди дождя 2 постера
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