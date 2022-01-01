Люди дождя, 1969

Замужняя молодая женщина Натали, живущая в Нью-Йорке, имеет все — мужа, дом, достаток. И все-таки ей чего-то не хватает. Узнав, что беременна, она однажды утром покидает спящего мужа и отправляется на своем автомобиле в далекое путешествие по стране.



Она встречает красивого парня и берет его с собой, чтобы испытать новое сексуальное приключение. Но скоро выясняется, что Джимми — человек слабоумный и ведет себя, как ребенок.



Натали привязывается к нему, испытывая материнские чувства и ответственность за беспомощного человека. Что с ней будет дальше?