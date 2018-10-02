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Не горюй! Не горюй!
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Не горюй!, 1968

1968 / СССР
7.9 Оцените
14 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в Грузии конца XIX века. Выучившись в Петербурге на врача, Бенжамен Глонти возвращается в родной город и вместо того, чтобы лечить пациентов, кутит с друзьями. Забота о содержании семьи Глонти ложится на плечи его сестры Софико. В попытках привести брата в чувства Софико сводит его с дочерью состоятельного лекаря Цинцадзе, которая, в свою очередь, влюблена в поручика Ишхнели.

  • Работая над сценарием к картине, Георгий Данелия и Резо Габриадзе заселились в одну из тбилисских гостиниц и могли сутками не выходить из номера. В Тбилиси они познакомились со строителем Рене Хобуа, которому несколько дней подряд пришлось слушать разные варианты сценария на застольях у друзей Данелии и высказывать мнение «простого зрителя». Хобуа хвалил идеи кинематографистов, но через некоторое время попросил отпустить его, так как сам он приехал в командировку. В благодарность Габриадзе поместил имя Рене в титрах, и с тех пор строитель значился в титрах всех работ Данелии, хотя и не появился ни в одной из них.
  • Лента является вольной интерпретацией романа французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен». Это единственное переведенное на русский язык произведение Тилье очень любила мать Георгия Данелии.
  • «Не горюй!» настолько понравился Федерико Феллини, что в 1970-х режиссер наградил Георгия Данелию персональной медалью «Амаркорд». Эта серебряная медаль была отлита Тонино Гуэррой по образу медали, которую для него сделал из фольги отбывавший тюремный срок Сергей Параджанов.

После окончания Петербургского университета, полный надежд и грандиозных планов, возвращается в родной городок молодой врач Бенжамен Глонти. Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени спускаясь в погребок, чтобы «опрокинуть» рюмочку. 

И по-прежнему, слоняясь без дела, «достает» всех адвокат Додо. Бенжамен стал горевать по несостоявшейся жизни. И тогда, чтобы поправить дела брата, решила Софико женить его на дочери старого лекаря…

7.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 22 декабря 1969
Премьера в мире 22 декабря 1968
Возраст 16+
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Серго Закариадзе
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Софико Чиаурели
Лия Гудадзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не горюй! 1 постер
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2 октября 2018 17:34
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