Не горюй!, 1968

Действие разворачивается в Грузии конца XIX века. Выучившись в Петербурге на врача, Бенжамен Глонти возвращается в родной город и вместо того, чтобы лечить пациентов, кутит с друзьями. Забота о содержании семьи Глонти ложится на плечи его сестры Софико. В попытках привести брата в чувства Софико сводит его с дочерью состоятельного лекаря Цинцадзе, которая, в свою очередь, влюблена в поручика Ишхнели.
После окончания Петербургского университета, полный надежд и грандиозных планов, возвращается в родной городок молодой врач Бенжамен Глонти. Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени спускаясь в погребок, чтобы «опрокинуть» рюмочку.
И по-прежнему, слоняясь без дела, «достает» всех адвокат Додо. Бенжамен стал горевать по несостоявшейся жизни. И тогда, чтобы поправить дела брата, решила Софико женить его на дочери старого лекаря…