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Бенджамин Брэтт
Бенджамин Брэтт
Benjamin Bratt
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Бенджамин Брэтт
Benjamin Bratt
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Дата рождения
16 декабря 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Джулия Робертс
были в отношениях с 1998 по 2001 гг
Биография Бенджамин Брэтт
Родился 16 декабря 1963 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Бенджамин Брэтт
Старые счёты
боевик, триллер, криминал, драма
2019, Канада
4.0
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.0
Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал
2017, США
7.0
Миссия в Майами
боевик, комедия
2016, США
6.0
Афера под прикрытием
триллер
2016, США
7.0
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения
2016, США
8.0
Лига справедливости: Боги и монстры
боевик, приключения, анимация
2015, США
7.0
Гадкий я 2
анимация, семейный
2013, США
7.0
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Новости звезд на нашем канале Телеграм
DC и HBO Max показали первые кадры из апокалиптического сериала «ДМЗ» с Розарио Доусон
Действие развернется в охваченной гражданской войной Америке.
Написать
18 октября 2021 13:12
Не только Розарио Доусон и Бенджамин Брэтт: в касте комикс-сериала «ДМЗ» от HBO произошло пополнение
Ава ДюВерней трудоустраивает своих людей.
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20 февраля 2020 10:18
Бенджамин Брэтт снимется в новом комикс-сериале DC "ДМЗ"
Актёру досталась неоднозначная роль.
Написать
7 февраля 2020 16:41
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Связи
Джулия Робертс
Julia Roberts
были в отношениях с 1998 по 2001 гг
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