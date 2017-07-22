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Джон Херд
Джон Херд
John Heard
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Джон Херд
John Heard
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Дата рождения
7 марта 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джона Херда
Родился 7 марта 1945 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Фильмография Джона Херда
Арестант no name
триллер
2018, США
5.0
Джимми — покоритель Америки
комедия
2016, США
5.0
Страдающий бессонницей
триллер, драма, криминал, детектив
2013, США
4.0
Нападение на Уолл-стрит
боевик, триллер, драма
2013, Канада / США
6.0
Акулий торнадо
ужасы
2013, США
3.0
Легенды Нетайи
фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
4.0
Слишком крут для неудачи
биография, драма, исторический
2011, США
7.0
Приключения Геркулеса в 3D
семейный
2009, США
4.0
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В США скончался звезда комедии «Один дома» Джон Херд
Как сообщает TMZ, несколько часов назад в Лос-Анджелесе скончался 72-летний актер Джон Херд, всему миру известный, как исполнитель роли Питера МакКаллистера – отца Кевина в комедиях «Один дома» и
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22 июля 2017 17:22
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