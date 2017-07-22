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Джон Херд

John Heard
Джон Херд
Джон Херд John Heard
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Дата рождения
7 марта 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джона Херда

Родился 7 марта 1945 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.

Фильмография Джона Херда
Арестант no name
Арестант no name
триллер 2018, США
5.0
Джимми — покоритель Америки
Джимми — покоритель Америки
комедия 2016, США
5.0
Страдающий бессонницей
Страдающий бессонницей
триллер, драма, криминал, детектив 2013, США
4.0
Нападение на Уолл-стрит
Нападение на Уолл-стрит
боевик, триллер, драма 2013, Канада / США
6.0
Акулий торнадо
Акулий торнадо
ужасы 2013, США
3.0
Легенды Нетайи
Легенды Нетайи
фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
4.0
Слишком крут для неудачи
Слишком крут для неудачи
биография, драма, исторический 2011, США
7.0
Приключения Геркулеса в 3D
Приключения Геркулеса в 3D
семейный 2009, США
4.0
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В США скончался звезда комедии «Один дома» Джон Херд Как сообщает TMZ, несколько часов назад в Лос-Анджелесе скончался 72-летний актер Джон Херд, всему миру известный, как исполнитель роли Питера МакКаллистера – отца Кевина в комедиях «Один дома» и
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22 июля 2017 17:22
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