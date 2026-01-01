Содержание:

Люси Лью - Фильмы

- Люси Лью - «Кунг-Фу Панда»

- Люси Лью - «Учитель на замену»

- Люси Лью - «Элементарно»

Люси Лью – Личная жизнь

Люси Лью родилась 2 декабря 1968 года в Нью-Йорке, в районе Куинс, в семье иммигрантов из Тайваня – инженера-строителя и биохимика. Она младшая из трёх детей, у неё есть брат Алекс и сестра Дженни. Окончила среднюю школу в 1986 году. В пять лет начала изучать английский язык, до этого разговаривала на китайском. Поступила в Нью-Йоркский университет, но позже перевелась в Мичиганский университет, который окончила со степенью бакалавра по специальности «Азиатские языки и культура». На последних курсах Лью прошла кастинг в приключенческую киносказку «Алиса в стране чудес». Ее воодушевил этот опыт, и в 1990 году она решила отправиться в Лос-Анжелес, чтобы продолжать актерскую карьеру.

Люси Лью - Фильмы

После незначительных ролей в кино и на телевидении в 1998 году Лью получила роль дерзкой Линг Во в комедии Дэвида Келли «Элли МакБил». Эта картина принесла актрисе «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. В следующем году Лью появилась в роли БДСМ-проститутки Перл, связанной с азиатской мафией, в триллере «Расплата», а так же в роли продавщицы игрушек в боевике «Настоящее преступление». Кроме того, она снялась в кинокомедиях «Молли» и «Брачные игры земных обитателей», а также в фильме «Бей в кость». В 2000 году актриса сыграла похищенную принцессу Пэй Пэй в комедии с Джеки Чаном «Шанхайский полдень» и снялась в комедийном боевике «Ангелы Чарли». В 2002 году Лью снялась в триллере «Баллистика: Экс против Сивер», боевике «Кодер» и мюзикле «Чикаго».

Еще через год вышла вторая часть блокбастера «Ангелы Чарли 2: Только вперёд» и кровавый боевик Квентина Тарантино «Убить Билла». В 2005 году Лью снялась в канадской трилогии «Три иглы» и боевике с Кирой Найтли «Домино». Далее последовали такие кассовые картины, как «Счастливое число Слевина», в которой она исполнила главную роль, «Спрячь это подальше», «Насмотревшись детективов», «Вампирша», «По прозвищу Чистильщик». Кроме того, она снялась в телесериале «Грязные мокрые деньги», озвучивала персонажей в мультипликационных картинах «Кунг-фу Панда» и «Феи», а так же во всех их продолжениях. В 2011 году вышла драма «Учитель на замену» и веселая кинокомедия «Однажды эта боль принесет тебе пользу». Через год актриса получила роль, которая принесла ей новую волну известности среди телезрителей – роль Джоан Ватсон в шоу «Элементарно».

Люси Лью - «Кунг-Фу Панда»

Лью озвучила мастера Гадюку в анимационном фильме 2008 года о неловкой и глуповатой панде По, который решает овладеть боевыми искусствами. Великий Мастер Угвэй предсказывает, что бывший ученик Мастера Шифу, снежный барс Тай Лунг, пошедший против учителя, сбежит из тюрьмы и вернется, чтобы отомстить и постичь тайну Свитка Дракона. В этом случае он получит безграничную силу, и ничто не сможет его остановить. Чтобы предотвратить беду, Угвей организует турнир для «Неистовой Пятерки» воинов – Тигрицы, Гадюки, Журавля, Богомола и Обезьяны – чтобы избрать из них Воина Дракона, который будет противостоять Тай Лунгу. Но ко всеобщему изумлению, Мастер Угвэй выбирает панду По, и Мастер Шифу не может с этим согласиться – он всеми силами изводит и мучает новичка, чтобы доказать, что панда недостоин быть воином. «Неистовая пятерка» тоже презирает и высмеивает По и даже выкидывает его из дворца, но он продолжает упорствовать. Тем временем Тай Лунг действительно сбегает из тюрьмы и направляется в Нефритовый дворец, а Великий Мастер Угвэй советует Шифу принять По таким, какой он есть, после чего возносится в мир духов. Мастеру Шифу ничего не остается, как найти свой подход к панде – он разрабатывает новую методику тренировки По, основанную на стремлении к еде, и основывает на ней эффективный стиль воина.

Люси Лью - «Учитель на замену»

В 2011 году Лью сыграла доктора Дорис Паркер в драме Тони Кэя о Генри Барте (Эдриан Броуди), который заменяет отсутствующих учителей и попадает в неблагополучную муниципальную школу, в которой давно стали нормальными беспорядки и оскорбления. Он быстро завоевывает авторитет у школьников и находит с ними общий язык, но в личной жизни у Генри сплошные проблемы: из родни у него остался только дед, который доживает последние дни и уже совсем потерял связь с реальностью. Герой знакомится с уличной проституткой Эрикой (Сэми Гейл), которую постоянно бьют и насилуют, и забирает ее к себе домой, но вскоре, хотя она привязывается к нему, отправляет девушку в службу надзора за несовершеннолетними. В Генри влюбляется одна из его учениц и пытается выговориться о том, что ее мучает, но вошедшая в класс директриса превратно понимает происходящее.

Люси Лью - «Элементарно»

Детективный сериал американского канала CBS по мотивам произведений Артера Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. В новой версии Холмс (Джонни Ли Миллер) - британский детектив, который был консультантом Скотланд-Ярда, но из-за гибели своей возлюбленной Ирэн Адлер стал наркоманом. Он оправляется в Нью-Йорк на реабилитацию и начинает сотрудничать сместной полицией. Отец Шерлока нанимает для него куратора трезвости Джоан Ватсон (Люси Лью) – бывшего хирурга, которая также становится его напарницей и близким другом. Шерлок прямолинеен, проницателен и немного эпатажен, искренне любит свою работу и всегда старается улучшить свои навыки в той или иной области криминалистики. Ватсон расследует преступления вместе с ним и учится его методам.

Люси Лью – Личная жизнь

В 2015 году суррогатная мать родила для Лью сына Роквелла Ллойда, имя отца которого не раскрывается.