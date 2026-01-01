Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Люси Лью 7 фотографий
Люси Лью Lucy Liu
Связи Люси Лью
Джордж Клуни
Джордж Клуни встречались в 2000 году
Киноафиша Персоны Люси Лью

Люси Лью

Lucy Liu

Дата рождения
2 декабря 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Джексон-Хайтс, США
Рост
160 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Люси Лью

Содержание:
Люси Лью - Фильмы
  - Люси Лью - «Кунг-Фу Панда»
  - Люси Лью - «Учитель на замену»
  - Люси Лью - «Элементарно»
Люси Лью – Личная жизнь

Люси Лью родилась 2 декабря 1968 года в Нью-Йорке, в районе Куинс, в семье иммигрантов из Тайваня – инженера-строителя и биохимика. Она младшая из трёх детей, у неё есть брат Алекс и сестра Дженни. Окончила среднюю школу в 1986 году. В пять лет начала изучать английский язык, до этого разговаривала на китайском. Поступила в Нью-Йоркский университет, но позже перевелась в Мичиганский университет, который окончила со степенью бакалавра по специальности «Азиатские языки и культура». На последних курсах Лью прошла кастинг в приключенческую киносказку «Алиса в стране чудес». Ее воодушевил этот опыт, и в 1990 году она решила отправиться в Лос-Анжелес, чтобы продолжать актерскую карьеру.

Люси Лью - Фильмы

После незначительных ролей в кино и на телевидении в 1998 году Лью получила роль дерзкой Линг Во в комедии Дэвида Келли «Элли МакБил». Эта картина принесла актрисе «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. В следующем году Лью появилась в роли БДСМ-проститутки Перл, связанной с азиатской мафией, в триллере «Расплата», а так же в роли продавщицы игрушек в боевике «Настоящее преступление». Кроме того, она снялась в кинокомедиях «Молли» и «Брачные игры земных обитателей», а также в фильме «Бей в кость». В 2000 году актриса сыграла похищенную принцессу Пэй Пэй в комедии с Джеки Чаном «Шанхайский полдень» и снялась в комедийном боевике «Ангелы Чарли». В 2002 году Лью снялась в триллере «Баллистика: Экс против Сивер», боевике «Кодер» и мюзикле «Чикаго».

Еще через год вышла вторая часть блокбастера «Ангелы Чарли 2: Только вперёд» и кровавый боевик Квентина Тарантино «Убить Билла». В 2005 году Лью снялась в канадской трилогии «Три иглы» и боевике с Кирой Найтли «Домино». Далее последовали такие кассовые картины, как «Счастливое число Слевина», в которой она исполнила главную роль, «Спрячь это подальше», «Насмотревшись детективов», «Вампирша», «По прозвищу Чистильщик». Кроме того, она снялась в телесериале «Грязные мокрые деньги», озвучивала персонажей в мультипликационных картинах «Кунг-фу Панда» и «Феи», а так же во всех их продолжениях. В 2011 году вышла драма «Учитель на замену» и веселая кинокомедия «Однажды эта боль принесет тебе пользу». Через год актриса получила роль, которая принесла ей новую волну известности среди телезрителей – роль Джоан Ватсон в шоу «Элементарно».

Люси Лью - «Кунг-Фу Панда»

Лью озвучила мастера Гадюку в анимационном фильме 2008 года о неловкой и глуповатой панде По, который решает овладеть боевыми искусствами. Великий Мастер Угвэй предсказывает, что бывший ученик Мастера Шифу, снежный барс Тай Лунг, пошедший против учителя, сбежит из тюрьмы и вернется, чтобы отомстить и постичь тайну Свитка Дракона. В этом случае он получит безграничную силу, и ничто не сможет его остановить. Чтобы предотвратить беду, Угвей организует турнир для «Неистовой Пятерки» воинов – Тигрицы, Гадюки, Журавля, Богомола и Обезьяны – чтобы избрать из них Воина Дракона, который будет противостоять Тай Лунгу. Но ко всеобщему изумлению, Мастер Угвэй выбирает панду По, и Мастер Шифу не может с этим согласиться – он всеми силами изводит и мучает новичка, чтобы доказать, что панда недостоин быть воином. «Неистовая пятерка» тоже презирает и высмеивает По и даже выкидывает его из дворца, но он продолжает упорствовать. Тем временем Тай Лунг действительно сбегает из тюрьмы и направляется в Нефритовый дворец, а Великий Мастер Угвэй советует Шифу принять По таким, какой он есть, после чего возносится в мир духов. Мастеру Шифу ничего не остается, как найти свой подход к панде – он разрабатывает новую методику тренировки По, основанную на стремлении к еде, и основывает на ней эффективный стиль воина.

Люси Лью - «Учитель на замену»

В 2011 году Лью сыграла доктора Дорис Паркер в драме Тони Кэя о Генри Барте (Эдриан Броуди), который заменяет отсутствующих учителей и попадает в неблагополучную муниципальную школу, в которой давно стали нормальными беспорядки и оскорбления. Он быстро завоевывает авторитет у школьников и находит с ними общий язык, но в личной жизни у Генри сплошные проблемы: из родни у него остался только дед, который доживает последние дни и уже совсем потерял связь с реальностью. Герой знакомится с уличной проституткой Эрикой (Сэми Гейл), которую постоянно бьют и насилуют, и забирает ее к себе домой, но вскоре, хотя она привязывается к нему, отправляет девушку в службу надзора за несовершеннолетними. В Генри влюбляется одна из его учениц и пытается выговориться о том, что ее мучает, но вошедшая в класс директриса превратно понимает происходящее.

Люси Лью - «Элементарно»

Детективный сериал американского канала CBS по мотивам произведений Артера Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. В новой версии Холмс (Джонни Ли Миллер) - британский детектив, который был консультантом Скотланд-Ярда, но из-за гибели своей возлюбленной Ирэн Адлер стал наркоманом. Он оправляется в Нью-Йорк на реабилитацию и начинает сотрудничать сместной полицией. Отец Шерлока нанимает для него куратора трезвости Джоан Ватсон (Люси Лью) – бывшего хирурга, которая также становится его напарницей и близким другом. Шерлок прямолинеен, проницателен и немного эпатажен, искренне любит свою работу и всегда старается улучшить свои навыки в той или иной области криминалистики. Ватсон расследует преступления вместе с ним и учится его методам.

Люси Лью – Личная жизнь

В 2015 году суррогатная мать родила для Лью сына Роквелла Ллойда, имя отца которого не раскрывается.

Связи Люси Лью
Джордж Клуни
встречались в 2000 году Джордж Клуни

Популярные фильмы

Убить Билла: Кровавое дело целиком 9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком (2006)
Умерь свой энтузиазм 8.6
Умерь свой энтузиазм (2000)
Секретные материалы 8.2
Секретные материалы (1993)

Фильмография Люси Лью

Дьявол носит Prada 2 7.6
Дьявол носит Prada 2 The Devil Wears Prada 2
комедия, драма 2026, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Присутствие 6
Присутствие Presence
ужасы, триллер 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Мужчина в полный рост 6.4
Мужчина в полный рост
драма, мини-сериал 2024, США
Джентри Чау против монстров 7.6
Джентри Чау против монстров
комедия, боевик 2024, США
Миссия «Красный» 7.1
Миссия «Красный» Red One
боевик, приключения, комедия 2024, США
Смотреть трейлер
Ученик тигра 5.9
Ученик тигра The Tiger's Apprentice
боевик, приключения, анимация 2024, США
Киллер в отставке 6.6
Киллер в отставке Old Guy
боевик, комедия 2024, США
Смотреть трейлер
Американец китайского происхождения 7
Американец китайского происхождения
комедия, боевик 2023, США
Показать еще
Новости о Люси Лью
Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант возвращаются: вышел трейлер «Дьявол носит Prada 2»
Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант возвращаются: вышел трейлер «Дьявол носит Prada 2»
С атмосферой праздника: 10 главных рождественских и новогодних фильмов последних лет
С атмосферой праздника: 10 главных рождественских и новогодних фильмов последних лет
Кристоф Вальц обучает молодого наемника в трейлере экшен-комедии «Киллер в отставке»
Кристоф Вальц обучает молодого наемника в трейлере экшен-комедии «Киллер в отставке»

Интересные факты о Люси Лью

Сериал «Элементарно» - это уже третья экранизация Шерлока Холмса от канала CBS, где действие экранизации происходит в современной Америке.

Кроме английского языка, Лью также владеет китайским, японским, испанским и итальянским языками.

Актриса является вегетарианкой.

В 1991 году Лью перенесла мастэктомию - хирургическую операцию по удалению рака молочной железы.

Фотографии Люси Лью

Люси Лью Люси Лью Люси Лью Люси Лью Люси Лью Люси Лью
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут
Порожки выдают устаревший и колхозный ремонт: в 2026 году дизайнеру призывают стелить пол в квартирах только так
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
Не каждый фанат кино СССР пройдет этот тест: вспомните 5 фильмов о роботах по кадру
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше