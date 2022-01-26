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Люси Лью

Lucy Liu
Люси Лью
Люси Лью Lucy Liu
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Дата рождения
2 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Джордж Клуни
Джордж Клуни
встречались в 2000 году
Биография Люси Лью

Содержание:
Люси Лью - Фильмы
  - Люси Лью - «Кунг-Фу Панда»
  - Люси Лью - «Учитель на замену»
  - Люси Лью - «Элементарно»
Люси Лью – Личная жизнь

Люси Лью родилась 2 декабря 1968 года в Нью-Йорке, в районе Куинс, в семье иммигрантов из Тайваня – инженера-строителя и биохимика. Она младшая из трёх детей, у неё есть брат Алекс и сестра Дженни. Окончила среднюю школу в 1986 году. В пять лет начала изучать английский язык, до этого разговаривала на китайском. Поступила в Нью-Йоркский университет, но позже перевелась в Мичиганский университет, который окончила со степенью бакалавра по специальности «Азиатские языки и культура». На последних курсах Лью прошла кастинг в приключенческую киносказку «Алиса в стране чудес». Ее воодушевил этот опыт, и в 1990 году она решила отправиться в Лос-Анжелес, чтобы продолжать актерскую карьеру.

Люси Лью - Фильмы

После незначительных ролей в кино и на телевидении в 1998 году Лью получила роль дерзкой Линг Во в комедии Дэвида Келли «Элли МакБил». Эта картина принесла актрисе «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. В следующем году Лью появилась в роли БДСМ-проститутки Перл, связанной с азиатской мафией, в триллере «Расплата», а так же в роли продавщицы игрушек в боевике «Настоящее преступление». Кроме того, она снялась в кинокомедиях «Молли» и «Брачные игры земных обитателей», а также в фильме «Бей в кость». В 2000 году актриса сыграла похищенную принцессу Пэй Пэй в комедии с Джеки Чаном «Шанхайский полдень» и снялась в комедийном боевике «Ангелы Чарли». В 2002 году Лью снялась в триллере «Баллистика: Экс против Сивер», боевике «Кодер» и мюзикле «Чикаго».

Еще через год вышла вторая часть блокбастера «Ангелы Чарли 2: Только вперёд» и кровавый боевик Квентина Тарантино «Убить Билла». В 2005 году Лью снялась в канадской трилогии «Три иглы» и боевике с Кирой Найтли «Домино». Далее последовали такие кассовые картины, как «Счастливое число Слевина», в которой она исполнила главную роль, «Спрячь это подальше», «Насмотревшись детективов», «Вампирша», «По прозвищу Чистильщик». Кроме того, она снялась в телесериале «Грязные мокрые деньги», озвучивала персонажей в мультипликационных картинах «Кунг-фу Панда» и «Феи», а так же во всех их продолжениях. В 2011 году вышла драма «Учитель на замену» и веселая кинокомедия «Однажды эта боль принесет тебе пользу». Через год актриса получила роль, которая принесла ей новую волну известности среди телезрителей – роль Джоан Ватсон в шоу «Элементарно».

Люси Лью - «Кунг-Фу Панда»

Лью озвучила мастера Гадюку в анимационном фильме 2008 года о неловкой и глуповатой панде По, который решает овладеть боевыми искусствами. Великий Мастер Угвэй предсказывает, что бывший ученик Мастера Шифу, снежный барс Тай Лунг, пошедший против учителя, сбежит из тюрьмы и вернется, чтобы отомстить и постичь тайну Свитка Дракона. В этом случае он получит безграничную силу, и ничто не сможет его остановить. Чтобы предотвратить беду, Угвей организует турнир для «Неистовой Пятерки» воинов – Тигрицы, Гадюки, Журавля, Богомола и Обезьяны – чтобы избрать из них Воина Дракона, который будет противостоять Тай Лунгу. Но ко всеобщему изумлению, Мастер Угвэй выбирает панду По, и Мастер Шифу не может с этим согласиться – он всеми силами изводит и мучает новичка, чтобы доказать, что панда недостоин быть воином. «Неистовая пятерка» тоже презирает и высмеивает По и даже выкидывает его из дворца, но он продолжает упорствовать. Тем временем Тай Лунг действительно сбегает из тюрьмы и направляется в Нефритовый дворец, а Великий Мастер Угвэй советует Шифу принять По таким, какой он есть, после чего возносится в мир духов. Мастеру Шифу ничего не остается, как найти свой подход к панде – он разрабатывает новую методику тренировки По, основанную на стремлении к еде, и основывает на ней эффективный стиль воина.

Люси Лью - «Учитель на замену»

В 2011 году Лью сыграла доктора Дорис Паркер в драме Тони Кэя о Генри Барте (Эдриан Броуди), который заменяет отсутствующих учителей и попадает в неблагополучную муниципальную школу, в которой давно стали нормальными беспорядки и оскорбления. Он быстро завоевывает авторитет у школьников и находит с ними общий язык, но в личной жизни у Генри сплошные проблемы: из родни у него остался только дед, который доживает последние дни и уже совсем потерял связь с реальностью. Герой знакомится с уличной проституткой Эрикой (Сэми Гейл), которую постоянно бьют и насилуют, и забирает ее к себе домой, но вскоре, хотя она привязывается к нему, отправляет девушку в службу надзора за несовершеннолетними. В Генри влюбляется одна из его учениц и пытается выговориться о том, что ее мучает, но вошедшая в класс директриса превратно понимает происходящее.

Люси Лью - «Элементарно»

Детективный сериал американского канала CBS по мотивам произведений Артера Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. В новой версии Холмс (Джонни Ли Миллер) - британский детектив, который был консультантом Скотланд-Ярда, но из-за гибели своей возлюбленной Ирэн Адлер стал наркоманом. Он оправляется в Нью-Йорк на реабилитацию и начинает сотрудничать сместной полицией. Отец Шерлока нанимает для него куратора трезвости Джоан Ватсон (Люси Лью) – бывшего хирурга, которая также становится его напарницей и близким другом. Шерлок прямолинеен, проницателен и немного эпатажен, искренне любит свою работу и всегда старается улучшить свои навыки в той или иной области криминалистики. Ватсон расследует преступления вместе с ним и учится его методам.

Люси Лью – Личная жизнь

В 2015 году суррогатная мать родила для Лью сына Роквелла Ллойда, имя отца которого не раскрывается.

Интересные факты о Люси Лью

Сериал «Элементарно» - это уже третья экранизация Шерлока Холмса от канала CBS, где действие экранизации происходит в современной Америке.

Кроме английского языка, Лью также владеет китайским, японским, испанским и итальянским языками.

Актриса является вегетарианкой.

В 1991 году Лью перенесла мастэктомию - хирургическую операцию по удалению рака молочной железы.

Фильмография Люси Лью
Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик 2022, США
0.0
2021, тебе конец!
2021, тебе конец!
комедия 2021, США
0.0
Королева клуба
Королева клуба
комедия, драма, музыка 2020, Канада
6.0
Однажды... Тарантино
Однажды... Тарантино
документальный 2019, США
6.0
Подстава
Подстава
комедия, мелодрама 2018, США
6.0
Мир будущего
Мир будущего
фантастика, боевик 2017, США
4.0
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.0
Феи: Легенда о чудовище
Феи: Легенда о чудовище
фэнтези, семейный, анимация, приключения 2014, США
8.0
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Люси Лью Люси Лью Люси Лью Люси Лью
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Люси Лью сыграет в мини-сериале по роману Стивена Кинга «Позже» Работать над многосерийным хоррором будет компания Blumhouse.
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26 января 2022 12:37
Джо Кири и Люси Лью шутят о падении Facebook в новом отрывке из мокьюментари «2021, тебе конец!» Сатирическое подведение итогов года выйдет на Netflix уже в ближайшие дни.
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24 декабря 2021 15:12
По данным СМИ, Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в сиквеле «Шазама!» У Дианы Принс будет важное камео.
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20 декабря 2021 10:37
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Джордж Клуни
Джордж Клуни George Clooney
встречались в 2000 году
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