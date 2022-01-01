Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Биби Ньювирт
Биби Ньювирт
Bebe Neuwirth
О персоне
Фильмография
Биби Ньювирт
Bebe Neuwirth
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 декабря 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ньюарк, Нью-Джерси, США
Рост
163 см
Биография Биби Ньювирт
Родилась 31 декабря 1958 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.
Развернуть
Фильмография Биби Ньювирт
Ловелас
мелодрама, драма, комедия
2002, США
6.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось