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Ноа Уайли
Ноа Уайли Noah Wyle
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Ноа Уайли

Noah Wyle

Дата рождения
4 июня 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Голливуд, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой фэнтези

Биография Ноа Уайли

Родился 4 июня 1971 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Популярные фильмы

Питт 9.0
Питт (2025)
Скорая помощь 8.0
Скорая помощь (1994)
Грабь награбленное: Искупление 7.9
Грабь награбленное: Искупление (2021)

Фильмография Ноа Уайли

Питт 9
Питт
драма 2025, США
Грабь награбленное: Искупление 7.9
Грабь награбленное: Искупление
боевик, приключения, криминал 2021, США
Романовы 6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал 2018, США
Выстрел 5.6
Выстрел Shot
драма 2017, США
Мир, созданный без изъяна 5.5
Мир, созданный без изъяна The World Made Straight
драма 2015, США
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Библиотекари 7.3
Библиотекари
боевик, приключения, мистика 2014, США
Рухнувшие небеса 7.3
Рухнувшие небеса
драма, боевик, фантастика 2011, США
Американская интрижка 6.2
Американская интрижка An American Affair
драма 2009, США
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Новости о Ноа Уайли
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