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Ноа Уайли
Noah Wyle
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Ноа Уайли
Ноа Уайли
Noah Wyle
Дата рождения
4 июня 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Голливуд, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Биография Ноа Уайли
Родился 4 июня 1971 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
9.0
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(2025)
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7.9
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(2021)
Фильмография Ноа Уайли
9
Питт
драма
2025, США
7.9
Грабь награбленное: Искупление
боевик, приключения, криминал
2021, США
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2018, США
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5.5
Мир, созданный без изъяна
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драма
2015, США
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7.3
Библиотекари
боевик, приключения, мистика
2014, США
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7.3
Рухнувшие небеса
драма, боевик, фантастика
2011, США
6.2
Американская интрижка
An American Affair
драма
2009, США
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Новости о Ноа Уайли
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