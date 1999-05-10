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Пираты Силиконовой Долины (ТВ) Пираты Силиконовой Долины (ТВ)
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Pirates of Silicon Valley

Пираты Силиконовой Долины (ТВ), 1999

1999 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

История покорения мира компьютерными гениями — Биллом Гейтсом и Стивом Джобсом. Революция случилась, когда ее никто не ждал. Все началось на заре восьмидесятых, в маленьких подсобных помещениях, где двое никому не известных программистов изобретали и фантазировали.

Они мечтали о том, что когда-нибудь об их проектах, казавшихся в то время невероятными, узнает весь мир. Спустя несколько лет мечты стали реальностью. Вчерашние фантазеры превратились в миллиардеров, основав свои собственные империи, Джобс — компанию Apple, а Гейтс — Microsoft…

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 20 июня 1999
Премьера в мире 10 мая 1999
Возраст 12+
Режиссер
Мартин Берк
В ролях
Ноа Уайли
Ноа Уайли
Джои Слотник
Энтони Майкл Холл
Энтони Майкл Холл
Вейн Пер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пираты Силиконовой Долины (ТВ) 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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