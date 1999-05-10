Пираты Силиконовой Долины (ТВ), 1999

История покорения мира компьютерными гениями — Биллом Гейтсом и Стивом Джобсом. Революция случилась, когда ее никто не ждал. Все началось на заре восьмидесятых, в маленьких подсобных помещениях, где двое никому не известных программистов изобретали и фантазировали.

Они мечтали о том, что когда-нибудь об их проектах, казавшихся в то время невероятными, узнает весь мир. Спустя несколько лет мечты стали реальностью. Вчерашние фантазеры превратились в миллиардеров, основав свои собственные империи, Джобс — компанию Apple, а Гейтс — Microsoft…