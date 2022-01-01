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Камрин Менхейм

Camryn Manheim
Камрин Менхейм
Камрин Менхейм Camryn Manheim
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Дата рождения
8 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Уэст-Колдуэлл, Нью-Джерси, США
Рост
178 см
Биография Камрин Менхейм

Родилась 8 марта 1961 года. Уэст-Колдуэлл, Нью-Джерси, США.

Фильмография Камрин Менхейм
Всё о Нине
Всё о Нине
комедия, драма 2018, США
5.0
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триллер 2015, США
5.0
Приливы
Приливы
комедия, спорт 2013, США
5.0
Король Джо
Король Джо
криминал, драма 1999, США
6.0
Джеффри
Джеффри
комедия, драма 1995, США
6.0
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