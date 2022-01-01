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Камрин Менхейм
Камрин Менхейм
Camryn Manheim
О персоне
Фильмография
Камрин Менхейм
Camryn Manheim
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Дата рождения
8 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Уэст-Колдуэлл, Нью-Джерси, США
Рост
178 см
Биография Камрин Менхейм
Родилась 8 марта 1961 года. Уэст-Колдуэлл, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Камрин Менхейм
Всё о Нине
комедия, драма
2018, США
5.0
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триллер
2015, США
5.0
Приливы
комедия, спорт
2013, США
5.0
Король Джо
криминал, драма
1999, США
6.0
Джеффри
комедия, драма
1995, США
6.0
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