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Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Jacqueline Bisset
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Жаклин Биссет
Jacqueline Bisset
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Дата рождения
13 сентября 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Жаклин Биссет
Родилась 13 сентября 1944 года. Вейбридж, Англия.
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Фильмография Жаклин Биссет
Райские птицы
драма
2021, США
6.0
Наваждение Джули
фэнтези, ужасы, триллер
2020, Франция
6.0
Эшер
боевик, триллер, драма
2018, США
5.0
Лучший день моей жизни
драма, музыка, мелодрама
2018, США
4.0
Двуличный любовник
триллер, драма
2017, Франция
6.0
11 сентября
боевик, драма
2017, США
4.0
Уже скучаю по тебе
мелодрама, комедия, драма
2015, Великобритания
6.0
Добро пожаловать в Нью-Йорк
драма
2014, США / Франция
5.0
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14 сентября 2021 15:19
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