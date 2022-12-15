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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама

Ходячий замок
1 Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
9.0
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Титаник
2 Титаник
мелодрама, драма, приключения 1997, США
8.7
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Форрест Гамп
3 Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма 1994, США
8.6
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Ее заветное желание
4 Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.6
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Твое имя
5 Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Титаник 3D
6 Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама 1997, США
8.6
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Любовь и голуби
7 Любовь и голуби
комедия, мелодрама 1984, СССР
8.6
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В метре друг от друга
8 В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.6
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Сумерки
9 Сумерки
фэнтези, мелодрама 2008, США
8.5
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Пассажиры
10 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
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Пятый элемент
11 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
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Загадочная история Бенджамина Баттона
12 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Чего хотят женщины
13 Чего хотят женщины
мелодрама, комедия 2000, США
8.5
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Маленькие женщины
14 Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.5
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Сумерки. Сага. Новолуние
15 Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама 2009, США
8.4
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Алита: Боевой ангел
16 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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День сурка
17 День сурка
комедия, мелодрама, фантастика 1993, США
8.4
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Дневник памяти
18 Дневник памяти
драма, мелодрама 2004, США
8.4
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Принц Персии: Пески времени
19 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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Служебный роман
20 Служебный роман
мелодрама, комедия 1977, СССР
8.4
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1941. Крылья над Берлином
21 1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.3
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Жестокие игры
22 Жестокие игры
мелодрама, драма, триллер 1999, США
8.3
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Господин Никто
23 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Офицеры
24 Офицеры
драма, мелодрама 1971, СССР
8.3
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Притворись моей женой
25 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
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Красавица и чудовище
26 Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.3
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Один день
27 Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.3
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Мистер и миссис Смит
28 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Дитя погоды
29 Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.3
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До встречи с тобой
30 До встречи с тобой
мелодрама 2016, США
8.3
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Голая правда
31 Голая правда
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Лучшее во мне
32 Лучшее во мне
мелодрама, драма 2014, США
8.2
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Звезда родилась
33 Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.2
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Малена
34 Малена
военный, драма, мелодрама 2000, Италия / США
8.2
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
35 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама 2011, США
8.2
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Предложение
36 Предложение
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Лучшее предложение
37 Лучшее предложение
мелодрама, драма 2013, Италия
8.2
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Помни меня
38 Помни меня
драма, мелодрама 2010, США
8.2
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Значит, война
39 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Миллионер из трущоб
40 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Лёд 2
41 Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.2
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Гномео и Джульетта
42 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Ангел А
43 Ангел А
мелодрама, комедия 2005, Франция
8.1
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После
44 После
драма, мелодрама 2019, США
8.1
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Три дня на побег
45 Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма 2010, США
8.1
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Девчата
46 Девчата
мелодрама, комедия 1961, СССР
8.1
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Бурлеск
47 Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма 2010, США
8.1
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Секретарша
48 Секретарша
комедия, мелодрама 2002, США
8.1
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Звездная пыль
49 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Вечное сияние чистого разума
50 Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама 2004, США
8.1
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Чтец
51 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
52 Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
мелодрама, драма 2012, Испания
8.0
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Шоколад
53 Шоколад
драма, комедия, мелодрама 2000, Великобритания / США
8.0
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Рождество на двоих
54 Рождество на двоих
мелодрама, комедия 2019, США
8.0
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Правдивая ложь
55 Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама 1994, США
8.0
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С любовью, Рози
56 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
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Белый плен
57 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
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За бортом
58 За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
8.0
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После. Глава 2
59 После. Глава 2
мелодрама 2020, США
8.0
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Терминал
60 Терминал
мелодрама, драма 2004, США
8.0
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Лёд
61 Лёд
мелодрама 2017, Россия
8.0
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Царство небесное
62 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
63 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези 2012, США
8.0
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Отличница легкого поведения
64 Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама 2010, США
7.9
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Меняющие реальность
65 Меняющие реальность
фантастика, мелодрама 2010, США
7.9
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Знакомьтесь, Джо Блэк
66 Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма 1998, США
7.9
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Аритмия
67 Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.9
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Сладкий ноябрь
68 Сладкий ноябрь
комедия, драма, мелодрама 2001, США
7.9
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Воспоминания
69 Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама 2021, США
7.9
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2+1
70 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Красавчик
71 Красавчик
мелодрама, комедия 2007, Германия
7.9
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Василиса
72 Василиса
мелодрама, исторический 2014, Россия
7.9
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История Рыцаря
73 История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик 2001, США
7.9
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Свингеры
74 Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.9
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Клятва
75 Клятва
мелодрама, драма 2011, США
7.8
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Два дня
76 Два дня
мелодрама 2011, Россия
7.8
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Джейн Остин
77 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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М+Ж
78 М+Ж
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.8
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Эдвард руки-ножницы
79 Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия 1990, США
7.8
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
80 Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.8
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Дом у озера
81 Дом у озера
мелодрама, драма 2006, США
7.8
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Сибирский цирюльник
82 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Жена путешественника во времени
83 Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика 2009, США
7.8
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Шаг вперед
84 Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма 2006, США
7.8
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Тепло наших тел
85 Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы 2013, США
7.8
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Артист
86 Артист
мелодрама 2011, Франция
7.8
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Взрыв из прошлого
87 Взрыв из прошлого
мелодрама, комедия, драма 1999, США
7.8
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Армагеддон
88 Армагеддон
триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик 1998, США
7.8
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Меня зовут Кхан
89 Меня зовут Кхан
драма, мелодрама 2010, Индия
7.8
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Иллюзионист
90 Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения 2006, США / Чехия
7.8
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Классный мюзикл: Выпускной
91 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Призрак оперы
92 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Джейн Эйр
93 Джейн Эйр
мелодрама, драма 2011, Великобритания
7.8
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Классный мюзикл
94 Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл 2006, США
7.8
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Вестсайдская история
95 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
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Рокки
96 Рокки
спорт, мелодрама, драма 1976, США
7.7
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Сумерки. Сага. Затмение
97 Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези 2010, США
7.7
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Отпуск по обмену
98 Отпуск по обмену
мелодрама, комедия 2006, США
7.7
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Дракула
99 Дракула
ужасы, мелодрама, триллер, фантастика, драма 1992, США
7.7
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Прошлой ночью в Нью-Йорке
100 Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама 2010, США
7.7
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