Пасхальный парад, 1948

Дон Хьюз танцует дуэтом с Надин Хэйл, однако буквально накануне традиционного ежегодного пасхального шоу Надин объявляет, что начинает сольную карьеру. Дон не стал впадать в отчаянье и взял себе новую партнершу — Ханну Браун, чтобы через год показать вместе с ней свой новый танцевальный номер на пасхальном шоу. Их выступление произвело настоящий фурор и им предложиликонтракт от знаменитого шоу Зигфилда. Но Хьюз отказывается от чудесногопредложения, потому что у Зигфилда танцует и Надин, с которой он не желает общаться, помня её предательство. К тому же он, Хьюз, уже успел влюбиться в Ханну, хотя истарается не обнаруживать свои чувства… Ханна же убеждена, что Дон все еще любит Надин.