Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Медея" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пасхальный парад Пасхальный парад
Киноафиша Фильмы Пасхальный парад
Easter Parade

Пасхальный парад, 1948

1948 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Дон Хьюз танцует дуэтом с Надин Хэйл, однако буквально накануне традиционного ежегодного пасхального шоу Надин объявляет, что начинает сольную карьеру. Дон не стал впадать в отчаянье и взял себе новую партнершу — Ханну Браун, чтобы через год показать вместе с ней свой новый танцевальный номер на пасхальном шоу. Их выступление произвело настоящий фурор и им предложиликонтракт от знаменитого шоу Зигфилда. Но Хьюз отказывается от чудесногопредложения, потому что у Зигфилда танцует и Надин, с которой он не желает общаться, помня её предательство. К тому же он, Хьюз, уже успел влюбиться в Ханну, хотя истарается не обнаруживать свои чувства… Ханна же убеждена, что Дон все еще любит Надин.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 30 июня 1948
Возраст 0+
Режиссер
Чарльз Уолтерс
Чарльз Уолтерс
В ролях
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Фред Астер
Фред Астер
Питер Лоуфорд
Энн Миллер
Энн Миллер
Джулс Маншин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Высшее общество
Высшее общество (1956)
7
Ты никогда не станешь богаче
Ты никогда не станешь богаче (1941)
6.8333335
Это произошло в Бруклине
Это произошло в Бруклине (1947)
6.5
Вы никогда не были прелестней
Вы никогда не были прелестней (1942)
7.2
Забавная мордашка
Забавная мордашка (1957)
7.5454545
Иоланта и вор
Иоланта и вор (1954)
6
Встреть меня в Сент-Луисе
Встреть меня в Сент-Луисе (1944)
7.866667
Время свинга
Время свинга (1936)
6.4545455
Роберта
Роберта (1935)
7.0833335
Иди, а не беги
Иди, а не беги (1966)
6.7272725
Нежная ловушка
Нежная ловушка (1955)
6.5
Голубые небеса
Голубые небеса (1946)
6.3636365
Постер фильма Пасхальный парад 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пасхальный парад смотреть онлайн

Пасхальный парад
Смотреть онлайн

Похожие фильмы онлайн

Время свинга
 
Королевская свадьба
 
Второй хор
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Пасхальный парад
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши