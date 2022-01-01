Дело было в Пенькове, 1957

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме События драмы Станислава Ростоцкого начинаются с приезда в колхоз зоотехника Тони, серьезной и полной надежд на светлое будущее девушки. Первый, кто встречается Тоне на новом месте, – тракторист Матвей, бьющий рекорды на полях, но имеющий славу местного хулигана. Постепенно парень начинает испытывать к Тоне романтические чувства, что не укрывается от молодой жены Матвея, красавицы Ларисы. Развернуть В основу фильма легла повесть советского писателя и драматурга Сергея Антонова.

Поэт Николай Доризо долго не мог найти композитора, который написал бы музыку к его песне «Огней так много золотых» – все, к кому он обращался, отказывались, называя текст Доризо «аморальным». Композитора Кирилла Молчанова нашли уже после окончания съемок, и пришлось организовывать досъемки целой сцены, чтобы песня вошла в фильм.

Изначально на роль Матвея был утвержден Сергей Гурзо. Актер уже даже начал съемки, когда Станислав Ростоцкий заменил его Вячеславом Тихоновым.

Роль Ларисы могла достаться Нонне Мордюковой, а роль Тони – Нине Меньшиковой.

Основные съемки прошли в окрестностях Кленково – деревни в Клинском районе Московской области.

Для Майи Менглет роль Тони стала дебютом в кинематографе. Развернуть Матвей Морозов возвращается в родное село после отсидки. Жизнь в селе не изменилась: страсти, интриги, трудовые будни и любовь. Развернуть 7.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 1957 Премьера в мире 17 февраля 1958 Возраст 6+ Режиссер Станислав Ростоцкий В ролях Майя Менглет Вячеслав Тихонов Светлана Дружинина Владимир Ратомский Валентина Телегина Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Русские драмы про любовь Фильмы про деревню и любовь 1 постер

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