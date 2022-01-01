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Дело было в Пенькове Дело было в Пенькове
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Дело было в Пенькове, 1957

1957 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

События драмы Станислава Ростоцкого начинаются с приезда в колхоз зоотехника Тони, серьезной и полной надежд на светлое будущее девушки. Первый, кто встречается Тоне на новом месте, – тракторист Матвей, бьющий рекорды на полях, но имеющий славу местного хулигана. Постепенно парень начинает испытывать к Тоне романтические чувства, что не укрывается от молодой жены Матвея, красавицы Ларисы.

  • В основу фильма легла повесть советского писателя и драматурга Сергея Антонова.
  • Поэт Николай Доризо долго не мог найти композитора, который написал бы музыку к его песне «Огней так много золотых» – все, к кому он обращался, отказывались, называя текст Доризо «аморальным». Композитора Кирилла Молчанова нашли уже после окончания съемок, и пришлось организовывать досъемки целой сцены, чтобы песня вошла в фильм.
  • Изначально на роль Матвея был утвержден Сергей Гурзо. Актер уже даже начал съемки, когда Станислав Ростоцкий заменил его Вячеславом Тихоновым.
  • Роль Ларисы могла достаться Нонне Мордюковой, а роль Тони – Нине Меньшиковой.
  • Основные съемки прошли в окрестностях Кленково – деревни в Клинском районе Московской области.
  • Для Майи Менглет роль Тони стала дебютом в кинематографе.

Матвей Морозов возвращается в родное село после отсидки. Жизнь в селе не изменилась: страсти, интриги, трудовые будни и любовь.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 17 февраля 1958
Возраст 6+
Режиссер
Станислав Ростоцкий
В ролях
Майя Менглет
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
Владимир Ратомский
Валентина Телегина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дело было в Пенькове 1 постер
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Дело было в Пенькове
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