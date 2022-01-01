Дело было в Пенькове, 1957

События драмы Станислава Ростоцкого начинаются с приезда в колхоз зоотехника Тони, серьезной и полной надежд на светлое будущее девушки. Первый, кто встречается Тоне на новом месте, – тракторист Матвей, бьющий рекорды на полях, но имеющий славу местного хулигана. Постепенно парень начинает испытывать к Тоне романтические чувства, что не укрывается от молодой жены Матвея, красавицы Ларисы.
Матвей Морозов возвращается в родное село после отсидки. Жизнь в селе не изменилась: страсти, интриги, трудовые будни и любовь.