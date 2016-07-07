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Восход солнца Восход солнца
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Sunrise: A Song of Two Humans

Восход солнца, 1927

1927 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Притча о человеке, который ради любви к другой женщине пытается убить свою жену.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1927
Премьера в мире 23 сентября 1927
Возраст 16+
Режиссер
Фридрих Вильгельм Мурнау
В ролях
Джордж О'
Дженет Гейнор
Маргарет Ливингстон
Маргарет О’Брайэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Восход солнца 2 постера
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Восход солнца
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7 июля 2016 14:24
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