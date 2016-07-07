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Восход солнца
Sunrise: A Song of Two Humans
Восход солнца, 1927
1927 / США
7.1
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14
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Рейтинг IMDb: 8.1
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Жанр:
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О фильме
Притча о человеке, который ради любви к другой женщине пытается убить свою жену.
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7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1927
Премьера в мире
23 сентября 1927
Возраст
16+
Режиссер
Фридрих Вильгельм Мурнау
В ролях
Джордж О'
Дженет Гейнор
Маргарет Ливингстон
Маргарет О’Брайэн
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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