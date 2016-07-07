Восход солнца, 1927

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о выходе в прокат О фильме Притча о человеке, который ради любви к другой женщине пытается убить свою жену. Развернуть 7.1 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 1927 Премьера в мире 23 сентября 1927 Возраст 16+ Режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау В ролях Джордж О' Дженет Гейнор Маргарет Ливингстон Маргарет О’Брайэн Все актеры и съемочная группа 2 постера

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