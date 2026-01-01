Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Доехав автостопом до Калифорнии, Мидж Келли со своим братом-калекой Кони устраиваются на работу в ресторанчик. Однажды, заменяя бойца на ринге, он одержал победу и был замечен известным менеджером Томми Хэйли, который пообещал ввести парня в большой спорт.
Начинается стремительный взлет его боксерской карьеры. Но, соблазненный толпами поклонников, деньгами и женщинами, Мидж забывает о том, кто его настоящие друзья.
|18 ноября 1949
|Италия
|9 апреля 1949
|США
|29 июня 1949
|Франция