Постер фильма Чемпион
7.8 Рейтинг IMDb: 7.3
Чемпион

Чемпион

Champion 18+
О фильме

Доехав автостопом до Калифорнии, Мидж Келли со своим братом-калекой Кони устраиваются на работу в ресторанчик. Однажды, заменяя бойца на ринге, он одержал победу и был замечен известным менеджером Томми Хэйли, который пообещал ввести парня в большой спорт.

Начинается стремительный взлет его боксерской карьеры. Но, соблазненный толпами поклонников, деньгами и женщинами, Мидж забывает о том, кто его настоящие друзья.

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 9 апреля 1949
Дата выхода
18 ноября 1949 Италия
9 апреля 1949 США
29 июня 1949 Франция
Бюджет $600 000
Производство Screen Plays, Stanley Kramer Productions
Другие названия
Champion, De kampioen, El triunfador, Le champion, Zwischen Frauen und Seilen, Boxningshjälten, Campionul, Czempion, El ídolo de barro, Flogismena pathi, Ha-Alooff, Il grande campione, Nyrkkeilysankari, Nyrkkeilysankari champion, O Grande Ídolo, O Invencível, Sampion, Şampiyon, Sieger ohne Herz, Ο πρωταθλητής, Чемпион, Шампионът, チャンピオン（1949）
Режиссер
Марк Робсон
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Мэрилин Максвелл
Артур Кеннеди
Пол Стюарт
Рут Роман
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.8
21 голос
7.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  517
Отзывы о фильме

Midge Впервые в жизни люди меня поддерживают. Ты глухой что ли? Не слышал их? Мы больше не просим подвезти — теперь мы едем сами!
