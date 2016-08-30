«Гордость и предубеждение»: Рецензия Киноафиши

Жизнь не по Джейн Остин

Книги Джейн Остин, входящие в обязательную программу в британских университетах, знает, положительно, чуть ли не весь читающий мир. Психологизм, ирония и утонченность вместе составляют дух и визитную карточку этой писательницы – и примерно каждые 10-15 лет их с большим или меньшим успехом пытаются перенести на экран.

Сюжет «Гордости и предубеждения» знаком многим: в Пемберли, имение, соседнее с имением семьи Беннет приезжает новый владелец: приятный молодой человек по имени мистер Бингли. Миссис Беннет рассчитывает, что Бингли сделает предложение одной из их пяти дочерей, и тот в самом деле влюбляется в старшую, Джейн. Вместе с ним в Пемберли приезжает его друг мистер Дарси, чья высокомерность поначалу вызывает сильную неприязнь сестры Джейн Элизабет…

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение»

Ближайшим «соседом» картины Джо Райта был сериал BBC c Колином Фертом и Дженнифер Эль – прекрасно адаптированная история, вышедшая на телевидении в 1995 году. И в отношении качества воспроизводства тех самых остиновских духа и атмосферы полнометражный фильм ему сильно уступает – он безнадежно грубоват. Режиссер, видимо, отнюдь не старался воссоздать те самые условности и обычаи британского общества прежнего времени – и это упрощение больно ударяет по самой истории. Собственно, речь в ней ведется о предубеждении – человека против человека более низкого происхождения, и все это замешано на тонких психологических материях – а ими-то здесь и пренебрегли. Герои, конечно, остаются в рамках своих характеров – легкомысленная хохотушка Лидия, недалекая миссис Беннет, скромная Джейн, искренний Бингли. Однако даже делая то, что им вроде бы, предписано сюжетом – танцуя на балах, ведя светские беседы, они выглядят порой пугающе разнузданно, и об истинно английской аккуратности здесь не идет и речи. Скорее всего, это породил именно недостаток режиссерской настойчивости – как будто Джо Райта просто не хватило на все, да и не успел он до конца понять книгу, по которой взялся снимать фильм.

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение»

Между тем, драматургически лента выверена идеально, и сценарий, несколько измененный Эммой Томпсон, звездой другой экранизации Остин («Разум и чувства»), сделан на совесть. Поэтому у актеров был шанс сыграть свои роли по-настоящему сильно. Удачно выведены второстепенные герои: так, Дональд Сазерленд – точь-в-точь остроумный от безысходности мистер Беннет, а Том Холландер – напыщенный зануда-священник мистер Коллинз.

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение»

Выбор же исполнителей двух главных ролей вызывает большие сомнения: Мэтью Макфэдиен делает фактически ту же ошибку, что и режиссер – не до конца вникает в образ. Его герой вышел слишком живым и любезным: эмоции, который истинный Дарси держал бы под замком, не оставили места изначальной непроницаемости. Талантливая Кира Найтли, будущая жемчужина новых фильмов Райта, здесь тоже не вполне точна – местами Элизабет Беннет недостает скромности, вместо которой демонстрируется чуть ли не буря чувств. К примеру, в сцене признания мистера Дарси, в отличие от прочих версий, снятой под проливным дождем и безусловно, сыгранной с мастерством, почти нет той изящной сдержанности, которая, по Остин, присуща их характерам.

И все же это не делает картину плохой: как шагнувшее в сторону от писательского замысла произведение она вполне гармонична и даже приятна. Добротная самостоятельная историческая мелодрама хорошо вписалась в биографию Джо Райта, который отточил мастерство и уже в следующем своем фильме показал другой уровень.

Александра Подольникова