«Звезда родилась»: Рецензия Киноафиши

Все песни - о любви

- Зрители, это Звезда. Звезда, это зрители. (зрители аплодируют)

Это краткое описание старого нового фильма «Звезда родилась». Трогательного, насколько возможно красивого, бесконечно музыкального, но вместе с тем предсказуемого, нарочито слезливого и оттого в итоге не слишком запоминающегося. Ругать его не хочется, хвалить не получается. Значит стоит попытаться понять, зачем он был снят и кому всё же стоит на него сходить.

Кадр из фильма «Звезда родилась»

Сильно выпивающий популярный кантри-рок музыкант Джек встречает в баре поющую Элли, влюбляются в её голос и в неё саму, вытаскивает её на сцену, а потом наблюдает за тем, как зажженная им звезда набирает свет и сжигает его самого.

Лирично? По-другому о 4-кратном ремейке «Звезда родилась» и не надо. С самого начала эта история создавалась не для того, чтобы обнажить закулисье шоу-бизнеса, а чтобы подарить мечту миллионам маленьких Элли, сначала по всей Америке, а теперь уже по всему миру. Но вот что важно, вам совсем не обязательно копаться в этом самом начале, чтобы пойти и посмотреть на рождение звезды в 2018 году. Хотите блеснуть эрудицией перед подругами (ведь целевая аудитория этого фильма - девушки) - запомните 3 даты: 1937, 1954, 1976. Хотите сразить их наповал, запомните два имени: Джуди Гарленд и Барбара Стрейзанд. Но смотреть все три предыдущих фильма, а потом идти на четвертый - это самим себе портить впечатление. Потому что историю вы будете знать уже наизусть. А так хоть какая-то иллюзия интриги сохранится.

Кадр из фильма «Звезда родилась»

«Звезда родилась» - поколенческое кино. Оно презентует публике уже состоявшихся звёзд своего времени, рассказывая как будто альтернативную историю их становления. И в 2018 году такой звездой вполне логично становится Леди Гага. Мощный и интересный голос, безусловное авторство, умение работать вживую, способность играть на музыкальных инструментах в сочетании с приобретёнными навыками превращать всё это в шоу и нетривиальная внешность, чтобы никто не обвинил продюсеров в излишней глянцевости и неправдоподобии. Так сказать, все составляющие налицо. Проблема Леди Гаги конкретно в этом фильме состоит в том, что она очень плохо играет робость, простоту, застенчивость, нежность - то, что составляет основу персонажа, но противоречит натуре самой певицы. И тут становится понятен смысл утверждения, что хороший артист не обязательно является хорошим актёром. Кроме того, ей в пару достался слишком сильный партнёр. Но о нём чуть позже.

Кадр из фильма «Звезда родилась»

Самый большой плюс «Звезды» для Леди Гаги - это её визуальное разоблачение. Не то чтобы мы не видели её раньше без безумного макияжа и нарядов (причём с нормальностью аутфитов в фильме я бы тоже поспорила), но мы не видели её в человеческом обличии так много. Одного этого фильма достаточно, чтобы запомнить раз и навсегда, как выглядит Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. А заодно оценить степень самоиронии: в картине Элли говорит своему менеджеру, что не будет красить волосы в платиновый блонд, и на премьеру фильма в Венеции Леди Гага приезжает со свежей платиной на голове.

Кадр из фильма «Звезда родилась»

Но вот кому задать вопрос про ненужное обилие постельных сцен или телячьих нежностей на крупных планах, не очень понятно. Может это сама певица попросила показать её трогательнее, чем в жизни, а может это режиссёр Брэдли Купер попытался снизить уровень визуальной агрессии из клипов Леди Гаги. Но кто бы в этом ни был виноват, он именно виноват. «Звезда родилась» и без бытового эротизма - фильм практически беззубый. В нём, как уже сказано выше, нет никакой изнанки, за исключением самой поверхностной, когда простушке добавляют лоска. В нём нет никакой работы - ни профессиональной, ни личностной. Есть только сияние звезды, безупречной как у микрофона, так и у плиты.

Кадр из фильма «Звезда родилась»

Весь драматизм и конфликт отважный режиссёр и актёр Брэдли Купер взял на себя. Это у его героя Джека сложные отношения с жизнью, с братом - знаменитым и однобоким Сэмом Эллиотом, со своим талантом и своим слухом. Это он убедительно не просыхает с первого до последнего кадра. Это он смотрит на Элли так, как мечтает об этом любая девушка. Это это он забирает у Леди Гаги все актерские дубли, оставляя ей лишь её природную яркость. И это он оставляет зрителей без ответа, зачем он снял это кино и какой в итоге Брэдли Купер режиссёр? Разве что чувствительный и музыкальный.

Кадр из фильма «Звезда родилась»

«Звезда родилась» смело можно причислить к жанру мюзикла, потому что песни здесь логичным образом дополняют сюжет. Разумеется, без субтитров понять, о чём именно поют Леди Гага и Брэдли Купер, будет сложновато (не только начинающим ученикам), но в этом случае можно написать: слушайте сердцем. И запоминайте как минимум одну композицию, потому что она точно будет звучать на следующей церемонии раздачи «Оскаров».

Кадр из фильма «Звезда родилась»

Так чем же этот фильм хорош? Пожалуй, именно тем, что думать в нём совершенно не нужно. Он создан для получения вполне конкретных эмоций и даёт их тем, кто пришёл в кинозал вдохновиться, поплакать и снова вдохновиться. Это нежная мелодрама с неидеальными, насколько позволяет жанр, героями и хорошей, хоть и не слишком яркой музыкой. И как это бывает в жизни, с этим фильмом так же все просто: вы либо полюбите его, либо нет. Третьего ему просто не нужно.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 4 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Звезда родилась»