Ребекка, 1940

Максимиллиан Де Уинтер — богатый мужчина, примерно год назад потерявший свою жену, Ребекку Де Уинтер. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку, имя которой мы так и не узнаём. Постепенно Максимиллиан так заинтересовывается молодой девушкой, что в конце-концов женится на ней.

Максимиллиан и новая миссис Де Уинтер возвращаются в Мэндэрли, владение семьи Де Уинтеров в Корнуэлле, но со времени их прибытия новую миссис Де Уинтер подавляют и преследуют напоминания о Ребекке, которые она находит абсолютно во всём, что связано с Мэндэрли. К тому же, прислуга Ребекки миссис Дэнверс отчаянно отвергает новую жену Максимиллиана, словно присутствие молодой девушки угрожает памяти Ребекки.