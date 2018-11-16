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Ребекка Ребекка
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Rebecca

Ребекка, 1940

1940 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Максимиллиан Де Уинтер — богатый мужчина, примерно год назад потерявший свою жену, Ребекку Де Уинтер. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку, имя которой мы так и не узнаём. Постепенно Максимиллиан так заинтересовывается молодой девушкой, что в конце-концов женится на ней.

Максимиллиан и новая миссис Де Уинтер возвращаются в Мэндэрли, владение семьи Де Уинтеров в Корнуэлле, но со времени их прибытия новую миссис Де Уинтер подавляют и преследуют напоминания о Ребекке, которые она находит абсолютно во всём, что связано с Мэндэрли. К тому же, прислуга Ребекки миссис Дэнверс отчаянно отвергает новую жену Максимиллиана, словно присутствие молодой девушки угрожает памяти Ребекки.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 21 марта 1940
Возраст 12+
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Джоан Фонтейн
Джоан Фонтейн
Джордж Сандерс
Джудит Андерсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ребекка 3 постера
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Ребекка
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16 ноября 2018 13:08
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