Дурная слава, 1946

1946 г. американский суд приговаривает Иогана Губермана к двадцати годам тюрьмы как германского шпиона за измену Родине. Его дочь Алисия знакомится на вечеринке с агентом ФБР Дэвлином, который получает задание от руководства раскрыть нацистский заговор в Рио де Жанейро. Дэвлин решает воспользоваться помощью девушки для выполнения своего задания, и она принимает его предложение. Так начинается их бурный «шпионский» роман. Они вступают в контакт с нацистским агентом Александром, за которого Алисия должна выйти замуж, чтобы узнать о секретных планах немецкой организации, в которой состоит Александр.