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Notorious

Дурная слава, 1946

1946 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

1946 г. американский суд приговаривает Иогана Губермана к двадцати годам тюрьмы как германского шпиона за измену Родине. Его дочь Алисия знакомится на вечеринке с агентом ФБР Дэвлином, который получает задание от руководства раскрыть нацистский заговор в Рио де Жанейро. Дэвлин решает воспользоваться помощью девушки для выполнения своего задания, и она принимает его предложение. Так начинается их бурный «шпионский» роман. Они вступают в контакт с нацистским агентом Александром, за которого Алисия должна выйти замуж, чтобы узнать о секретных планах немецкой организации, в которой состоит Александр.

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1946
Премьера в мире 15 августа 1946
Возраст 12+
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Кэри Грант
Кэри Грант
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Клод Рейнс
Луи Кэлхерн
Леопольдине Константин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дурная слава 3 постера
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Дурная слава
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28 сентября 2021 13:58
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