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В добрый час

V dobryy chas! 18+
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О фильме

В доме московского профессора Аверина гости – племянник Алексей приезжает из Сибири, чтобы поступить в институт. Пока парень сдает вступительные экзамены, в семье Авериных разворачиваются большие события. Старший сын Аркадий, работающий в театре, переживает творческий кризис и без конца срывается на близких и любимой девушке. Младший сын, Андрей, после окончания школы не может определиться со своим будущим. Желания поступать в столичные вузы у парня нет. Лишь после знакомства с двоюродным братом Андрей понимает, что, быть может, призвание ждет его не в Москве, а в далекой Сибири…

  • В основу сюжета легла одноименная пьеса Виктора Розова – автора сценариев к таким фильмам, как «Летят журавли» (1957), «За все в ответе» (1972), «С вечера до полудня» (1981). 
  • «В добрый час» – первая пьеса Виктора Розова, перенесенная на экран. До того как Виктор Эйсымонт взялся за экранизацию пьесы, она была поставлена на сцене Центрального детского театра. 
  • Леонид Давыдов-Субоч, исполнивший роль Алексея, был дебютантом. В дальнейшем актер снялся еще в двух картинах – «Евдокия» (1961) и «Третья ракета» (1963). 
  • Людмила Чернышева (Анастасия Ефремовна) и Олег Анофриев (Вадим Развалов) сыграли свои роли не только в фильме, но и в постановке Центрального детского театра. 
  • В 1973 году на экраны вышла еще одна экранизация пьесы Виктора Розова. Главную роль в ней исполнил Андрей Ягодин.

Алексей приехал из далекого сибирского городка — поступать в институт. Он останавливается у родственников — в семье профессора.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 11 февраля 1956
Дата выхода
11 февраля 1956 Россия 0+
11 ноября 1956 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
V dobryy chas!, В добрый час!, A tizenkettedik órában, Labi laimi!, Piękne dni, Serkkuni kaupungista
Режиссер
Виктор Эйсымонт
В ролях
Виктор Хохряков
Леонид Харитонов
Олег Голубицкий
Галина Самохина
Наталья Малявина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 21 голос
7.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  333 В жанре «драма»  144 В жанре «мелодрама»  40 В фильмах СССР  41
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В добрый час

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