В доме московского профессора Аверина гости – племянник Алексей приезжает из Сибири, чтобы поступить в институт. Пока парень сдает вступительные экзамены, в семье Авериных разворачиваются большие события. Старший сын Аркадий, работающий в театре, переживает творческий кризис и без конца срывается на близких и любимой девушке. Младший сын, Андрей, после окончания школы не может определиться со своим будущим. Желания поступать в столичные вузы у парня нет. Лишь после знакомства с двоюродным братом Андрей понимает, что, быть может, призвание ждет его не в Москве, а в далекой Сибири…