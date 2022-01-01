Разные судьбы, 1956

Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, вступают во взрослую жизнь. Соня влюблена в Стёпу, но он любит Таню, а Таня отдаёт предпочтение Феде. Отвергнутый Стёпа уезжает в далёкий сибирский город и начинает работать на заводе, обучаясь в вечернем институте.



Соня уезжает вслед за ним и устраивается работать на тот же завод. Таня и Федя, поженившись, поступают в институт, и молодому мужу приходится подрабатывать шофёром, чтобы содержать семью. Эгоистичная натура Тани отказывается мириться со скромным положением, в котором вынуждены находиться молодожёны, и она заводит роман с престарелым композитором…