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Разные судьбы Разные судьбы
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Разные судьбы, 1956

1956 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Фильм рассказывает о судьбах молодых ленинградцев. Роковая красавица Таня Огнева всегда в центре мужского внимания. Вот и друзья Федя и Степа влюбляются в девушку без оглядки. Таня выбирает Федора, а получивший отказ Степан уезжает в далекий сибирский город. Вслед за ним отправляется беззаветно влюбленная в него девушка Соня. Тем временем отношения Тани и Феди не складываются: красавица быстро оставляет друга ради известного композитора, и отвергнутый парень тяжело заболевает…

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил народный артист РСФСР Леонид Луков. Среди других его работ – картины «Большая жизнь» (1939), «Два бойца» (1943), «Об этом забывать нельзя» (1954) и другие. 
  • Песни, прозвучавшие в фильме, были написаны Никитой Богословским на стихи Николая Доризо. При этом «Романс Рощина», также известный по первым строкам – «Почему ж ты мне не встретилась?» – обрел отдельную популярность. 
  • Леонид Луков писал роли под конкретных артистов. Никому из исполнителей главных ролей не пришлось проходить пробы. Несмотря на то что Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич до «Разных судеб» сыграли во многих фильмах, именно роли Тани Огневой и Феди Морозова сделали их знаменитыми. 
  • Известный певец Марк Бернес жалел, что не исполнил «Романс Рощина» в фильме. Позднее он записал песню в своем исполнении и называл ее одной из любимых. По просьбе Бернеса «Романс Рощина» звучал среди других композиций во время церемонии прощания с певцом.

Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, вступают во взрослую жизнь. Соня влюблена в Стёпу, но он любит Таню, а Таня отдаёт предпочтение Феде. Отвергнутый Стёпа уезжает в далёкий сибирский город и начинает работать на заводе, обучаясь в вечернем институте.

Соня уезжает вслед за ним и устраивается работать на тот же завод. Таня и Федя, поженившись, поступают в институт, и молодому мужу приходится подрабатывать шофёром, чтобы содержать семью. Эгоистичная натура Тани отказывается мириться со скромным положением, в котором вынуждены находиться молодожёны, и она заводит роман с престарелым композитором…

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1956
Премьера в России 21 сентября 1956
Премьера в мире 21 сентября 1956
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Луков
Леонид Луков
В ролях
Татьяна Пилецкая
Татьяна Пилецкая
Юлиан Панич
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Лев Свердлин
Ольга Жизнева
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Постер фильма Разные судьбы 1 постер
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Разные судьбы
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