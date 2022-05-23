Правдивая ложь, 1994

Для своей семьи Гарри Таскер - любящий муж и отец, человек скромный и рассеянный, обыкновенный продавец компьютеров, `не вылезающий` с работы ни днем, ни ночью. Но лишь немногие знают, что на самом деле Гарри - специальный агент тайной правительственной службы, специализирующейся на особо опасных заданиях, владеющий кучей языков, всеми видами оружия и всеми возможными способами `отправки` злодеев на тот свет. Агент Таскер и дальше продолжал бы вести двойную жизнь, если бы зловещие арабские террористы не похитили Гарри, а вместе с ним и его ничего не подозревающую жену Хелен. Но бандиты, к своему несчастью, даже не подозревали с кем связались. И Хелен узнала, что муж ее совсем не компьютерщик. и что она пятнадцать лет прожила с человеком, рядом с которым мускулистый Рембо выглядит ребенком...