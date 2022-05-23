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Правдивая ложь Правдивая ложь
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True Lies

Правдивая ложь, 1994

1994 / США
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60 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Для своей семьи Гарри Таскер - любящий муж и отец, человек скромный и рассеянный, обыкновенный продавец компьютеров, `не вылезающий` с работы ни днем, ни ночью. Но лишь немногие знают, что на самом деле Гарри - специальный агент тайной правительственной службы, специализирующейся на особо опасных заданиях, владеющий кучей языков, всеми видами оружия и всеми возможными способами `отправки` злодеев на тот свет. Агент Таскер и дальше продолжал бы вести двойную жизнь, если бы зловещие арабские террористы не похитили Гарри, а вместе с ним и его ничего не подозревающую жену Хелен. Но бандиты, к своему несчастью, даже не подозревали с кем связались. И Хелен узнала, что муж ее совсем не компьютерщик. и что она пятнадцать лет прожила с человеком, рядом с которым мускулистый Рембо выглядит ребенком...

8.0 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 12 июля 1994
Премьера в мире 12 июля 1994
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Том Арнольд
Том Арнольд
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Тиа Каррере
Тиа Каррере
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер многосерийной адаптации блокбастера «Правдивая ложь» В оригинальном фильме Джеймса Кэмерона главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис.
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23 мая 2022 13:45
Энтони Маки и Приянка Чопра Джонас сыграют в экшен-фильме наподобие «Правдивой лжи» Актеры перевоплотятся во влюбленных наемников.
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3 февраля 2022 13:34
Стало известно, кто станет преемником Арнольда Шварценеггера в многосерийной адаптации «Правдивой лжи» Центральную роль в пилоте получил звезда «Бесстыжих». 
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9 сентября 2021 12:14
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