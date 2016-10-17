«Дневник памяти»: Рецензия Киноафиши

Ода вечной любви по Спарксу и Кассаветису

Молодые влюбленные друг в друга Ной и Элли принадлежат к разным социальным слоям. И все же ничто не может их разлучить. Или может? Во всяком случае, на пути героев становятся сначала родители, а потом Вторая мировая война, после которой Элли должна была выйти замуж за другого. И все же старая любовь не ржавеет, убеждают нас создатели фильма. И надо сказать, убеждают весьма удачно.

Это далеко не первое экранное воплощение известного своими дущещипательными романами Николаса Спаркса. Известного и очень любимого публикой, - поэтому сценарной основой Кассаветис заручился благодарной: в США кассовые сборы снятого за некоторое время до этого “Спеши любить” чуть ли не в четыре раза превысили бюджет.

Кадр из фильма “Дневник памяти”

Картина абсолютно женская и жанровая - в народе к ним прочно прилип странноватый эпитет “слезовыжимательная”, то есть провоцирующая ряд вполне определенных душевных волнений любыми законными и не очень способами. В “Дневнике памяти” с этими способами обращаются умело, устраивая легкую чехарду из флешбеков и загадок - как водится, не слишком сложных, но приятных. Обаятельный пожилой мужчина в доме престарелых понемногу читает своей ровеснице с болезнью Альцгеймера записи из своего блокнота - историю любви Ноя и Элли. Женщина благодарно слушает своего друга, и тот приходит снова и снова. В общем-то истина лежит чуть ли не поверхности, но режиссер не лишает зрителей удовольствия понять все самим, то и дело перемещая нас между прошлым и настоящим.

Прошлое здесь глянцевито поблескивает - до того аккуратно авторы навели справки об эпохе 40-50-х. Дело стало не только за актерами, которые смогли бы органично в нее вписаться (Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс обнаруживают полное попадание в свои типажи), но и за самим антуражем. Поэтому глядя на катание героев на каруселей, веселые и элегантные танцы и знаменитую любовную сцену под дождем, можно дружно воскликнуть: “Да, я верю, это действительно 50-е!” Кстати, актерский дуэт получил ни много ни мало - премию за… лучший кинопоцелуй - так точно и так по-голливудски Гослинг и МакАдамс сыграли свои чувства.

Кадр из фильма “Дневник памяти”

К такой самоотдаче, впрочем, благоволит и сама история, в которой вдоволь всего, что необходимо для качественной романтической мелодрамы - социальные предрассудки, внезапная разлука, смирение со своей долей и столь же внезапное прозрение. И передано это так, что как-то даже совестно не верить изо всех сил бегущей навстречу своему счастью Рэйчел МакАдамс.

Пласт настоящего - под стать прошлому - ничуть не менее силен по накалу эмоций, только условная стрелка компаса уже не развернута в сторону страсти, а подрагивает возле отметки “жить и умереть в один день”. Оттого сама концовка на деле оказывается много слезоточивее - и кто знает, получилась бы она, не доверь Кассаветис ее прекрасным актерам старой школы - Джеймсу Гарнеру и Джине Роулэндс. Поэтому мелодраматический паззл здесь формируется идеально, и если с похвалами киноакадемиков у картины не сложилось, то восторги зрительниц она завоевала точно.

Кадр из фильма “Дневник памяти”

Александра Подольникова