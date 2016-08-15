«Служанка»: Рецензия Киноафиши

Госпожа-крестьянка

Любовь настоящая преград не знает. В огне она не горит, в воде не тонет. Ничто не изменит её. И именно такой неизменной любовью «болен» потомственный аристократ по кличке Граф. Правда, любовь у него весьма специфическая: Граф любит деньги – любит верно и преданно. А так как своих денег у него нет, ему приходится любить чужие.

Кадр из фильма «Служанка» (2016)

Эта любовь приводит его в странный замок. Там, под надзором сумасшедшего старика, живет самая богатая невеста во всей Корее. Очаровать красотку нетрудно. Но как очаровать её дядю? – ведь дядя тоже влюблен. Влюблен в свои полусгнившие книги, в древнейшую библиотеку, которая требует баснословных денег. А потому выдавать замуж племянницу коллекционер не спешит – он собирается жениться на ней сам. Что делать Графу? Он находит сообщницу – хорошенькую воровку Соке, которая устраивается в замок служанкой. Всё остальное – дело техники. Соке поможет совратить неопытную Хидеко, уговорит её сбежать с Графом, тот на ней женится, а после они вдвоем пристроят богачку в психушку – из милосердия, разумеется. Не бросать же бедолагу на улице, в самом деле…

Кадр из фильма «Служанка» (2016)

Тот, кто хоть немного интересуется перипетиями фестивального кино, этого режиссера из Южной Кореи, конечно же, знает. Пак Чхан-ук давно «прописался» на всех основных фестивалях, будь то Канны, Венеция или Берлин. Самый известный его фильм – «Олдбой» – в 2004-м на Каннском смотре получил Гран-при жюри, здесь же с триумфом прошла «Жажда» в 2009-м. В 2016-м в конкурсную программу попала «Служанка», которая, правда, взяла всего одну награду – за лучшую работу художника. Зато разговоров вокруг фильма было много. Что, впрочем, неудивительно.

Кадр из фильма «Служанка» (2016)

«Служанка» (названная так волею наших прокатчиков, ибо в оригинале она является «Госпожой») – это вольная адаптация провокационного романа Сары Уотерс «Тонкая работа» (2002). Роман известный – он входил в шорт-лист Букеровской премии, а в 2005-м по нему уже снимались «Бархатные пальчики». Роман скандальный – как и все книги Уотерс, он посвящен «Острову Лесбос» и пестрит эротическими сценами разной степени откровенности. Однако так как Европа Пак Чхан-ука интересует мало, то «Служанка» «переселилась» из викторианского Лондона в Корею 30-х годов 20-го века.

Кадр из фильма «Служанка» (2016)

Как бы то ни было, фильм получился (гм, как бы так помягче…) довольно неровным. Первые полчаса оторваться от экрана возможности нет: интрига держит тебя мертвой хваткой, камера завораживает, да и работа художника действительно впечатляет. Потом начинается эротическая линия (язык не поворачивается назвать её любовной, ибо до любви пока далеко) – и снова мурашки по коже. Которые, правда, заканчиваются очень быстро. Потому что выясняется, что чувство меры режиссеру неведомо. И, побалансировав немного на грани между эротикой скромной и эротикой откровенной, фильм вдруг скатывается во второсортное словесное порно, где явно доминирует витиеватая и совершенно бездарная псевдолитература.

Кадр из фильма «Служанка» (2016)

И начинается грязь. Не эротика, не шок (хотя «Служанка» пытается и шокировать, и возбуждать) – именно грязь. Отрывки из книг, которые в изобилии читает героиня, нескончаемая витиеватость в виде «трепещущих чресел» и «дрожащих райских врат» - всё это напрочь убивает хоть какой-либо интерес к фильму. Правда, эмоциональные всплески ещё встречаются – например, когда Соке крушит ненавистную библиотеку (я бы на ее месте за динамитом сбегала, ей-богу). Или когда ты понимаешь, что тебя снова провели: в фильме несколько перевертышей, один мощнее другого. Причем, все они настолько внезапны, что даже повторный просмотр половины истории под новым ракурсом не сильно напрягает.

Кадр из фильма «Служанка» (2016)

Однако такие фокусы рано или поздно начинают утомлять. Особенно на третьем часу фильма. А ближе к концу создается впечатление, что картина, как плохо сшитая кофточка, вообще расползается по швам. Пак Чхан-ук никак не может остановиться – и действие все тянется, тянется без конца… Первый финал, второй, третий, пятый… Отрубленные пальцы, очередная любовная возня уже вызывают только зевоту и преступное желание удрать из зала еще до начала финальных титров. Ну, киноворчуны – народ закаленный, мы выдержали, досидели.

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 25 августа

Расписание и покупка билетов на фильм «Служанка»