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Шанхайский экспресс Шанхайский экспресс
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Shanghai Express

Шанхайский экспресс, 1932

1932 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

В Китае идет гражданская война, поезд Пекин-Шанхай заполнен опасными пассажирами, совершающими опасное путешествие в это полное опасностей время.

Здесь и карточный шулер, и инвалид, перевозящий контрабандой наркотики, и миссионер-фанатик, и, наконец, знаменитая авантюристка и, как поговаривают, лучшая в Китае белая проститутка, Лили по прозвищу «Шанхайская Лилия». Среди попутчиков оказывается ее бывший возлюбленный и жених — капитан Дональд Харви. Лидер повстанцев Генри Чанг захватывает поезд и подыскивает подходящего заложника, чтобы обменять его на своего офицера, взятого в плен силами регулярной армии.

Этим заложником оказывается Харви, ему хотят выжечь глаза, но Лили обещает Чангу стать его любовницей в обмен на жизнь капитана, которого она по-прежнему любит.

 

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1932
Премьера в мире 4 февраля 1932
Возраст 12+
Режиссер
Джозеф фон Штернберг
В ролях
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Клив Брук
Анна Мэй Вонг
Лоуренс Грант
Юджин Паллетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шанхайский экспресс 2 постера
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Мир Искусства
19:15 от 400 ₽
Полное расписание и билеты

Шанхайский экспресс смотреть онлайн

Шанхайский экспресс
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«Шанхайский экспресс» в кинотеатрах

пт 29
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