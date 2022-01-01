Человек с бульвара Капуцинов, 1987

Режиссёр фильма Алла Сурикова почти шесть лет не решалась взяться за разработку картины по сценарию Эдуарда Акопова, потому что до этого в Советском Союзе никогда не снимались вестерны, и даже она, опытная кинематографистка, не понимала, с чего начинать разработку проекта. В конце концов все сошлось к Андрею Миронову: если бы он не согласился на участие, то и фильма бы не было. Миронов, вспоминая плодотворное сотрудничество с Суриковой при работе над картиной «Будьте моим мужем», сразу согласился на роль мистера Феста.

На роль Билли Кинга изначально был назначен Алексей Жарков. Николай Караченцев, приглашенный на роль Черного Джека, не заинтересовался в образе этого персонажа, а вот к Билли Кингу проявил интерес. В итоге он так ярко проявил себя в репетиции драки на пробах, что Сурикова утвердила его на роль, а страшно обиженный Жарков потом несколько лет с ней не здоровался. Леонид Ярмольник, также пробовавшийся на роль Кинга, сыграл в итоге маленькую роль одноглазого ковбоя.

Исполнить роль Черного Джека убедило Михаила Боярского именно участие Андрея Миронова, ближайшего друга актера, уже задействованного в постановке. Боярский так сильно боялся обидеть Миронова, что даже отпросился на время со съемок фильма «Гардемарины, вперёд!», чтобы сняться в картине вместе со своим товарищем.

Исполнительница роли Дианы Литтл Александра Яковлева чуть не слетела с кинопроб, которые прошла не совсем удачно. Но позже, когда Андрею Миронову дали возможность самостоятельно выбрать себе партнершу для фильма, он указал именно на Яковлеву. Уже во время съемок она иногда капризничала и скандалила со съемочной группой. Однажды дошло до того, что Алле Суриковой пришлось выдумать свою договоренность с Госкино об увольнении Яковлевой и пересъемке всех сцен с другой актрисой. После этого Александра быстро успокоилась, и съемки пошли дальше.

Весь город Санта-Каролина представляет собой картонную декорацию, построенную Госкино на берегу Тихой бухты под Коктебелем. Из-за близости моря дома периодически сносило штормовым ветром, так что в конце концов декоратором пришлось буквально вбивать их в землю.

Роли индейцев и ковбоев в массовых батальных сценах исполняли одни и те же каскадеры, тщательно загримированные, чтобы зритель об этом не догадался. В итоге фильму был вручен приз “За достоверное изображение Дикого Запада”. В первый год проката картину посмотрело 60 миллионов зрителей.

Все главные актеры в фильме исполняют песни самостоятельно, кроме Александры Яковлевой – за нее спела Лариса Долина. Зато Яковлева научилась профессионально танцевать и скакать на лошади, да и многие другие трюки она выполняла сама.

Изначально фильм должен был называться «Десять капель перед стрельбой», но в те годы в СССР шла антиалкогольная кампания, так что комиссия Госкино велела переименовать фильм. Кстати, на самом деле никакого бульвара Капуцинов в Париже нет – это ошибка персонажа фильма Джонни, который побывал на первом в мире кинопоказе, который состоялся на бульваре Капуцинок в 1895-ом году.