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Человек с бульвара Капуцинов Человек с бульвара Капуцинов
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Человек с бульвара Капуцинов, 1987

1987 / СССР
8.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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В самом конце девятнадцатого века в городок Санта-Каролина на Диком Западе возвращается Джонни Фест, джентльмен и филантроп, с целью открыть там первый кинотеатр.

Феста не смущают местные нравы – пьянство, распутство и разбой, – ведь он верит в целительную силу кинематографа. И действительно, местная публика под воздействием немых лент вскоре «окультуривается», доводя до разорения местные церкви, салуны и бордели.

В конце концов их владельцы ополчаются на Феста и пытаются разрушить кинотеатр, нанимая известного своей беспощадностью наемного убийцу Черного Джека. Но находчивость героя, его новой возлюбленной Дианы Литтл, а главное – магия кино Чарли Чаплина, помогут ему преодолеть любые невзгоды и изменить мир силой искусства.

Режиссёр фильма Алла Сурикова почти шесть лет не решалась взяться за разработку картины по сценарию Эдуарда Акопова, потому что до этого в Советском Союзе никогда не снимались вестерны, и даже она, опытная кинематографистка, не понимала, с чего начинать разработку проекта. В конце концов все сошлось к Андрею Миронову: если бы он не согласился на участие, то и фильма бы не было. Миронов, вспоминая плодотворное сотрудничество с Суриковой при работе над картиной «Будьте моим мужем», сразу согласился на роль мистера Феста.

На роль Билли Кинга изначально был назначен Алексей Жарков. Николай Караченцев, приглашенный на роль Черного Джека, не заинтересовался в образе этого персонажа, а вот к Билли Кингу проявил интерес. В итоге он так ярко проявил себя в репетиции драки на пробах, что Сурикова утвердила его на роль, а страшно обиженный Жарков потом несколько лет с ней не здоровался. Леонид Ярмольник, также пробовавшийся на роль Кинга, сыграл в итоге маленькую роль одноглазого ковбоя.

Исполнить роль Черного Джека убедило Михаила Боярского именно участие Андрея Миронова, ближайшего друга актера, уже задействованного в постановке. Боярский так сильно боялся обидеть Миронова, что даже отпросился на время со съемок фильма «Гардемарины, вперёд!», чтобы сняться в картине вместе со своим товарищем.

Исполнительница роли Дианы Литтл Александра Яковлева чуть не слетела с кинопроб, которые прошла не совсем удачно. Но позже, когда Андрею Миронову дали возможность самостоятельно выбрать себе партнершу для фильма, он указал именно на Яковлеву. Уже во время съемок она иногда капризничала и скандалила со съемочной группой. Однажды дошло до того, что Алле Суриковой пришлось выдумать свою договоренность с Госкино об увольнении Яковлевой и пересъемке всех сцен с другой актрисой. После этого Александра быстро успокоилась, и съемки пошли дальше.

Весь город Санта-Каролина представляет собой картонную декорацию, построенную Госкино на берегу Тихой бухты под Коктебелем. Из-за близости моря дома периодически сносило штормовым ветром, так что в конце концов декоратором пришлось буквально вбивать их в землю.

Роли индейцев и ковбоев в массовых батальных сценах исполняли одни и те же каскадеры, тщательно загримированные, чтобы зритель об этом не догадался. В итоге фильму был вручен приз “За достоверное изображение Дикого Запада”. В первый год проката картину посмотрело 60 миллионов зрителей.

Все главные актеры в фильме исполняют песни самостоятельно, кроме Александры Яковлевой – за нее спела Лариса Долина. Зато Яковлева научилась профессионально танцевать и скакать на лошади, да и многие другие трюки она выполняла сама.

Изначально фильм должен был называться «Десять капель перед стрельбой», но в те годы в СССР шла антиалкогольная кампания, так что комиссия Госкино велела переименовать фильм. Кстати, на самом деле никакого бульвара Капуцинов в Париже нет – это ошибка персонажа фильма Джонни, который побывал на первом в мире кинопоказе, который состоялся на бульваре Капуцинок в 1895-ом году.

В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки.

Правда, позднее благородный мистер Фёст будет изгнан недоброжелателями. Но обитатели городка уже никогда не смогут забыть, что на свете есть великое искусство — КИНО.

8.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 2 октября 1987
Возраст 16+
Режиссер
Алла Сурикова
Алла Сурикова
В ролях
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Александра Яковлева
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Игорь Кваша
Игорь Кваша
Альберт Филозов
Альберт Филозов
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Постер фильма Человек с бульвара Капуцинов 1 постер
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Человек с бульвара Капуцинов
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