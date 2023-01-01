Письмо трем женам, 1949

Дебора Бишоп, Лора Холлингсвэй и Рита Фиппс собираются в путешествие выходного дня на прогулочном катере вдоль Хадсон-ривер, сопровождая группу подростков. Неожиданно перед отплытием посыльный вручает письмо, адресованное всем трем женщинам от Эдди Росс их лучшей подруги. Текст письма гласит, — «Понимаете, девочки, я убежала с мужем одной из вас!».



Корабль отчалил о берега, а подруги озадачено стали гадать, подвергая себя тонкой эмоциональной пытке, чей же муж сбежал из семьи с этой коварной разлучницей. Письмо заставило лихорадочно пересмотреть свои взаимоотношения в семье трех дам, живущих в комфортабельных домах и определенно счастливых в браке…