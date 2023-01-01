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Письмо трем женам Письмо трем женам
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A Letter to Three Wives

Письмо трем женам, 1949

1949 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Дебора Бишоп, Лора Холлингсвэй и Рита Фиппс собираются в путешествие выходного дня на прогулочном катере вдоль Хадсон-ривер, сопровождая группу подростков. Неожиданно перед отплытием посыльный вручает письмо, адресованное всем трем женщинам от Эдди Росс их лучшей подруги. Текст письма гласит, — «Понимаете, девочки, я убежала с мужем одной из вас!».

Корабль отчалил о берега, а подруги озадачено стали гадать, подвергая себя тонкой эмоциональной пытке, чей же муж сбежал из семьи с этой коварной разлучницей. Письмо заставило лихорадочно пересмотреть свои взаимоотношения в семье трех дам, живущих в комфортабельных домах и определенно счастливых в браке…

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1949
Премьера в мире 20 января 1949
Возраст 16+
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич
В ролях
Джинн Крейн
Линда Дарнелл
Энн Сотерн
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Пол Дуглас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Письмо трем женам 2 постера
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