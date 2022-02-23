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Офицеры, 1971

1971 / СССР
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28 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Масштабная военная драма о двух друзьях – офицерах Алексее Трофимове и Иване Варавве, прошедших вместе огонь Гражданской и Великой Отечественной войн.

  • Пробы на роль Ивана проходили Олег Ефремов, Валентин Гафт, Николай Олялин и Александр Белявский. Трофимова мог сыграть Георгий Бурков, Евгений Жариков, Станислав Любшин или Юрий Соломин.
  • Основные съемки прошли в Москве и Московской области, а также в Ашхабаде.
  • В 2013 году на Фрунзенской набережной в столице установили памятник героям картины.
  • Шрамы на спине Трофимова – это реальные шрамы Георгия Юматова, полученные на войне.
  • Сыгравшего внука Трофимовых Ивана Володю Селиванова создатели ленты нашли в детском доме. После выхода картины на экраны мать мальчика, которая ранее отказалась от ребенка, забрала Володю домой.
  • Во время съемок побега от басмачей Василий Лановой и Алина Покровская едва не погибли. Лошади актеров столкнулись и начали падать в глубокий овраг, но, к счастью, Георгий Юматов успел перехватить поводья.
  • Василий Лановой трижды отказывался от роли Вараввы.
  • Покровителем фильма был Андрей Антонович Гречко, на тот момент занимавший пост министра обороны СССР.
  • После выхода картины в прокат количество заявлений о приеме в военные училища выросло в двадцать раз.

Сюжет фильма протекает приблизительно с 1920-х до 1960-х годов. В его центре судьба Алексея Трофимова, его супруги Любы и близкого друга Ивана Вараввы. Фильм повествует о том как красные офицеры пронесли свою дружбу через Гражданскую и Отечественную войну, дослужились до генеральских чинов и сохранили преданность профессии защищать Родину. Третье поколение семьи Трофимовых - внук Иван идёт по стопам отца и деда…

8.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1971
Премьера в мире 26 июля 1971
Возраст 0+
Режиссер
Владимир Роговой
В ролях
Алина Покровская
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Василий Лановой
Василий Лановой
Андрей Анисимов
А. Воеводин
Все актеры и съемочная группа
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Офицеры
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