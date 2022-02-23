Офицеры, 1971

Масштабная военная драма о двух друзьях – офицерах Алексее Трофимове и Иване Варавве, прошедших вместе огонь Гражданской и Великой Отечественной войн.
Сюжет фильма протекает приблизительно с 1920-х до 1960-х годов. В его центре судьба Алексея Трофимова, его супруги Любы и близкого друга Ивана Вараввы. Фильм повествует о том как красные офицеры пронесли свою дружбу через Гражданскую и Отечественную войну, дослужились до генеральских чинов и сохранили преданность профессии защищать Родину. Третье поколение семьи Трофимовых - внук Иван идёт по стопам отца и деда…