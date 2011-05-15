Артист, 2011

Голливуд 1920-х годов. Джордж Валентайн — суперпопулярная звезда немого кино. До него начинают доходить слухи о том, что будущее кинематографа за картинами со звуком, но он не воспринимает их всерьез — до тех пор, пока новый формат не набирает силу, сильно снижая его популярность. Популярность же Пеппи Миллер, молодой актрисы звукового кино, которая была его преданной поклонницей, стремительно растет.
Голливуд, 1927. Звезда немого кино Джордж Валентин находится в зените карьеры. Однако появление звуковых фильмов заставит зрителей быстро забыть о нем. Для молодой статистки Пеппи Миллер, напротив, дорога к славе только начинается…
Похожее было в детстве, от первого увиденного фильма с Чарли Чаплином (кажется, это был Малыш).
Просто щенячий… Читать дальше…