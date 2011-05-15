Артист, 2011

Голливуд 1920-х годов. Джордж Валентайн — суперпопулярная звезда немого кино. До него начинают доходить слухи о том, что будущее кинематографа за картинами со звуком, но он не воспринимает их всерьез — до тех пор, пока новый формат не набирает силу, сильно снижая его популярность. Популярность же Пеппи Миллер, молодой актрисы звукового кино, которая была его преданной поклонницей, стремительно растет.