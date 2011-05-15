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Артист Артист
Киноафиша Фильмы Артист
The Artist

Артист, 2011

2011 / Франция
7.8 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Голливуд 1920-х годов. Джордж Валентайн — суперпопулярная звезда немого кино. До него начинают доходить слухи о том, что будущее кинематографа за картинами со звуком, но он не воспринимает их всерьез — до тех пор, пока новый формат не набирает силу, сильно снижая его популярность. Популярность же Пеппи Миллер, молодой актрисы звукового кино, которая была его преданной поклонницей, стремительно растет. 

  • Жан Дюжарден и Беренис Бежо репетировали финальный танец в течение пяти месяцев, практикуясь почти каждый день в той же студии, в которой Дебби Рейнольдс и Джин Келли репетировали танец для фильма “Поющие под дождем”. 
  • Фильм снят с частотой 22 кадра в секунду при стандарте в 24 кадра. Большинство ранних немых фильмов были сняты с частотой от 14 до 24 кадров в секунду, поэтому многие из них кажутся ускоренными при воспроизведении на современном проекционном оборудовании на скорости 24 кадра в секунду. 
  • Жан Дюжарден стал первым французским актером, получившим премию “Оскар” за лучшую мужскую роль в картине, ставшей лучшим фильмом года. 
  • Все танцевальные номера исполнялись самими актерами. 
  • Во всем фильме нет ни одного кадра с эффектом масштабирования, потому что в фильме показаны годы, когда этой технологии не существовало. 

Голливуд, 1927. Звезда немого кино Джордж Валентин находится в зените карьеры. Однако появление звуковых фильмов заставит зрителей быстро забыть о нем. Для молодой статистки Пеппи Миллер, напротив, дорога к славе только начинается…

7.8 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 14 февраля 2012
Премьера онлайн 15 апреля 2015
Премьера в мире 15 мая 2011
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Мишель Хазанавичус
Мишель Хазанавичус
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Джон Гудман
Джон Гудман
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
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Оскар Лучший фильм года
Оскар Лучшая режиссура
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Искра
21:15 от 330 ₽
Летний кинотеатр Музеон
23:20 от 480 ₽
Полное расписание и билеты

Артист смотреть онлайн

Артист
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
о, а давайте я чего-нибудь в пику.мило, да. прелестно. стилизация хорошая. актер молодец. но режиссера я как-то не понял.. герой у него олицетворяет… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не думала, что будет столько эмоций.
Похожее было в детстве, от первого увиденного фильма с Чарли Чаплином (кажется, это был Малыш).
Просто щенячий… Читать дальше…
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«Артист» в кинотеатрах

чт 28 пт 29 сб 30
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Артист»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Искра Тимирязевская
2D, SUB
21:15 от 330 ₽
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