«Титаник»: Рецензия Киноафиши

Крушение прекрасной эпохи

За историю гибели океанского лайнера кинематографисты брались не раз – начиная с 1912 года было сделано больше десятка экранизаций. И ни у одной не получилось превзойти версию Джеймса Кэмерона, о которой знают даже далекие от искусства люди. Заслуженно собравшая урожай оскаровских статуэток картина прочно держится на позициях одного из самых просматриваемых фильмов нашего времени.

Кадр из фильма «Титаник»

Сюжет, наверное, знаком почти всем – знаменитый Титаник покидает гавань и отправляется в плавание. На корабле находятся несколько тысяч пассажиров, и среди них неожиданно находят друг друга бедный художник Джек (Леонардо ДиКаприо) и дочь обедневшего аристократа Роза (Кейт Уинслет). Им суждено полюбить друг друга, но возможное счастье буквально разбивается: через несколько дней их разлучит столкновение лайнера с айсбергом.

«Любовная история на фоне катастрофы. Что же тут особенного», – кажется, именно так говорили скептики, когда фильм только выходил на экраны. И все-таки он стал прецедентом – и по сборам, и по масштабу замысла, и по невероятному исполнению. Поэтому даже спустя годы здесь все еще есть о чем говорить: работа режиссера – отличный живой учебник, как бы ни злословили поначалу западные критики.

Кадр из фильма «Титаник»

Между тем, успех ленты можно разбить на крупные слагаемые. У Кэмерона был огромный бюджет – и он сработал на благо: фактически была воссоздана вся история и предыстория гибели лайнера. С пугающей подчас монументальностью и тщательностью – интерьеры, палубы, каюты, угольный цех, страшный треск расколовшегося надвое корпуса и само крушение, шлюпки, царящий вокруг хаос среди холодных вод Атлантики. И все это – лишь часть, которая была бы немыслима без остального – самой истории.

В ней умело сплавлены рассказ о гибели тысячи людей и рассказ о любви – и невозможно с точностью сказать, что здесь больше и ценнее. Это выбор (а Кэмерон сам писал сценарий) как нельзя более верный. Любовь была и останется одним из мощнейших катализаторов сюжета, а катастрофичность и даже эсхатологичность – тем, что притягивает жадные человеческие взгляды. Ведь нет ничего интересней конца света в миниатюре, да еще такой объемной, стереоскопической, почти настоящей.

Кадр из фильма «Титаник»

Линия Розы и Джека развивается по законам хорошей драмы: социальные антиподы друг друга, они излучают мощное притяжение и в отведенное им время обретают вкус к жизни и свободе – главным образом это касается Розы. Это преображение заставляет испытать восхищение тогда еще восходящим талантом Кейт Уинслет. И вот уже героиня всерьез намеревается бежать с художником, у которого за душой ровно ничего, – бежать, разорвав ненавистную помолвку. Юные романтики и в самом деле сбежали бы, наплевав на все (и в одном из эпизодов эта фраза приобретет буквальное прочтение). Однако трагический механизм уже запущен.

Напряженность, которая и до рокового момента была неслабой, с этой минуты только нарастает. Наши герои до последнего проживают прекрасные счастливые моменты – и эта эмоциональная температура спорит с той, что заставляет плавиться уголь в нижних отсеках лайнера. Поэтично настроенный зритель наверняка запомнит знаменитую любовную сцену в машине – сколько раз она служила источником вдохновения для многих художников?

Кадр из фильма «Титаник»

Кэмерон поддерживает эту температуру и после того, как крушение произошло. Диалог умирающего героя ДиКаприо и Розы, происходящий в ледяной воде, делает честь и постановщику, и обоим актерам. Но апокалипсису здесь присущ дуализм – это частная и одновременно масштабная история – с отличной прорисовкой деталей. Этому помогает большое количество второстепенных персонажей – капитан, закрывающийся в каюте, чтобы погибнуть с кораблем, пожилая супружеская пара, укладывающаяся в постель, чтобы вместе встретить конец, оставшиеся на палубе играющие музыканты, обезумевший мужчина, переодевшийся женщиной ради места в шлюпке. Так трагедия разрастается и осмысливается полно, и любые мысли о фальши кажутся странными.

Второй временной пласт сюжета – линия Розы в старости – уже не прорисовка и даже не продолжение генерального. Съемки с батискафом, погружающимся к затонувшему судну, поднятые со дна драгоценности в параллельном монтаже со сценами прошлого и великолепно украшенными залами – этот контраст придает резкие очертания тому, что произошло сто лет назад, воздавая должное эпохе – элегантной, прекрасной, утраченной. И паззл складывается доказывая, что Кэмерон не ошибся, однажды соединив мелодраму и катастрофу: история экранного Титаника звучит – и звучит до сих пор.

Александра Подольникова