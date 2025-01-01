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Постер фильма La Bohème
Постер фильма La Bohème
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы La Bohème

La Bohème

La Bohème 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Австрия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2002
Производство NHK, Österreichischer Rundfunk (ORF)
Другие названия
La Bohème, Μποέμ
Режиссер
Брайан Лардж
В ролях
Alexia Voulgaridou
Роландо Вильясон
Elena de la Merced
Markus Marquardt
Людовик Тэзье
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 25 голосов
8.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  135 В жанре «драма»  57 В жанре «музыка»  7 В жанре «мелодрама»  11 В фильмах Австрии  1
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