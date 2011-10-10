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Hugo

Хранитель времени, 2011

2011 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

После гибели своего отца-часовщика маленький мальчик Хьюго остается сиротой. От родителя Хьюго достался загадочный механизм — автоматон. Отцу так и не удалось его запустить, но Хьюго случайно находит ключ, который позволяет включить автоматон. Это становится началом увлекательного путешествия, в ходе которого Хьюго обретет новый дом и узнает, кем же на самом деле является владелец магазина игрушек Жорж Мельес. 

  • Мартин Скорсезе и Кристофер Ли были очень хорошими друзьями, но до 2010 года ни разу не работали вместе. Когда Скорсезе предложил Ли появиться в “Хранителе времени”, актер ответил: “Пора!”. 
  • Когда фильм посмотрел Джеймс Кэмерон, он назвал его “шедевром” и сказал режиссеру Мартину Скорсезе, что это лучшее использование трехмерного изображения, которое он видел, включая даже его собственные фильмы.
  • Гитарист, появившийся в начале фильма и на вечеринке Жоржа Мельеса ближе к концу, был создан по образцу знаменитого бельгийского гитариста Джанго Рейнхардта. Как и Джанго, он не использует два пальца: безымянный и мизинец. 
  • Поскольку Кристофер Ли родился в 1922 году, он был единственным актером, жившим в то время, когда происходят события фильма (1931 год). 
  • Первый фильм Мартина Скорсезе, снятый полностью в цифровом формате. 

Действие разворачивается во Франции начала 30-х. Главный герой, мальчик-сирота Хьюго, проживающий в стенах парижского вокзала со своим дядей-алкоголиком, случайно находит таинственный механизм, созданный знаменитым фильммейкером Жоржем Мелье. Эта находка запускает цепную реакцию удивительных событий, которые в конечном итоге помогут Хьюго разгадать тайну его покойного отца.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 5 января 2012
Премьера в мире 10 октября 2011
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Все актеры и съемочная группа
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Хранитель времени
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